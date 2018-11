Kocherburgschule: Lebhafte Diskussion um Schulpläne

Die Stadtverwaltung und die Kocherburgschule Unterkochen haben am Dienstag zu einer Informationsveranstaltung über die beschlossene Integration der Friedensschule (Grundschule) in die Kocherburgschule eingeladen.

In der frisch sanierten Mensa der Kocherburgschule konnte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle in Vertretung des Oberbürgermeisters gut 50 interessierte Bürger, die Unterkochener Ortsvorsteherin Heidi Matzik, Rektorin Anita Stark sowie von der Stadtverwaltung Wolfgang Balle (Gebäudewirtschaft), Jürgen Pitl (Schulamt) und Joachim Schürg (Ordnungsamt) begrüßen.

Die im Juli 2018 vom Ortschaftsrat und vom Gemeinderat beschlossene Integration der Grundschule in die Kocherburgschule hatte in Unterkochen für Diskussionen gesorgt (wir haben berichtet). Heidi Matzik zeigte den Weg zu dieser Entscheidung noch einmal auf. Die erste Beratung im Ortschaftsrat erfolgte in nichtöffentlicher Sitzung. Das vor allem hatte die Gemüter in Unterkochen erhitzt.

Wolfgang Balle von der städtischen Gebäudewirtschaft erläuterte das geplante Raumkonzept. Die Grundschüler würden nicht, wie vereinzelt befürchtet, über die gesamte Kocherburgschule verteilt, sondern erhalten ihre Klassenzimmer und Aufenthaltsräume im frisch renovierten Bauteil A, und zwar alle beieinander. Allerdings erst ab dem Schuljahr 2021/2022. So lange dauert es nämlich, bis der Bauteil B, die frühere Realschule, für rund fünf Millionen Euro von Grund auf saniert ist. Würde man die Friedensschule weiter am Standort belassen, müsste man dort, so Balle, weitere rund drei Millionen Euro in eine grundlegende Sanierung des Gebäudes investieren.

Die Bedenken der Eltern in der lebhaften Diskussion drehten sich vor allem um den längeren Schulweg für viele Grundschüler und darum, ob die Kleinen in der Kocherburgschule nicht „unter die Räder“ kommen würden.

Bessere Situation für Grundschüler

Zum Schulweg erläuterte Joachim Schürg, dass die Stadt für den neuen Standort einen Schulwegeplan zusammen mit der Polizei, der Verkehrsschau und den Eltern erarbeiten werde. Für die vielen Grundschüler, die mit dem Auto gebracht werden, verbessere sich die Situation. Gegenüber dem alltäglichen Verkehrschaos an der Friedensschule werde der elterliche „Hol- und Bring-Service“ an der Kocherburgschule zum Beispiel unten an der Festhalle wesentlich entspannter sein. Rektorin Anita Stark wies darauf hin, dass es durch den früheren Unterrichtsschluss der Grundschüler in der Mensa einen „Schichtbetrieb“ geben werde und die Grundschüler würden auch ihren eigenen Pausenhof haben. Ansonsten sah sie viele Vorteile, wenn beide Schulen unter einem Dach sind, angefangen von besseren Vertretungsmöglichkeiten und die mögliche Nutzung von Fachräumen auch für die Grundschüler bis hin zu einem effektiveren Helfersystem.

Für die weitere Verwendung der Friedensschule gebe es noch keine Pläne, so Heidi Matzik. Sie könne sich zum Beispiel auch einen Abriss und eine Bebauung mit Seniorenwohnungen an diesem zentrumsnahen Standort vorstellen.