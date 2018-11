Kocherburgschule: Kritik an der Stadt

Wohin solle das noch führen, fragte Aalens Oberbürgermeister in die Runde des Gemeinderats: Wenn nämlich in jedem guten Projekt der Bürgerprotest fast schon automatisch enthalten sei. Es ging um die Sanierung der Kocherburgschule in Unterkochen. Dritter Bauabschnitt, Kosten gut fünf Millionen Euro. Den hat der Gemeinderat im Juli per Grundsatzbeschluss auf den Weg gebracht, ebenso der Unterkochener Ortschaftsrat. Dass voraussichtlich ab dem Schuljahr 2020/2021 die Grundschule an der Friedensschule in die Kocherburgschule umziehen wird, stößt bei manchen Eltern auf Ängste und Unsicherheit.

Das hätte man sich sparen können, meinten einige Stadträte – und kritisieren erneut und wiederholt die Informationspolitik der Verwaltung. Dass die Grundschule verlegt wird, kommt nicht bei allen Eltern gut an. Deshalb wurde die Initiative „Lasst die Schule im Dorf“ gegründet. Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle verwies auf ein Schreiben, das nun eingegangen sei und in dem Sorgen und Befürchtungen vorgetragen würden.

Arbeitskreis kümmert sich um Sicherheit der Wege

Es gebe, so Unterkochens Ortsvorsteherin Heidi Matzik (SPD), aus einem Kindergarten Kritik an der Zusammenlegung. Bei der Infoveranstaltung kürzlich sei es aber so gewesen: Von den anwesenden 35 Eltern hätten sich fünf „aktiv“ gegen die Verlegung gewandt, die Mehrheit aber wolle abwarten. Sie zitierte Eltern, die gesagt hätten „die Kinder freuen sich“, wenn sie künftig an die Kocherburgschule gehen würden. Man müsse abwägen, was für die Kinder das Beste sei, Mut haben und an die künftigen Schülergenerationen denken. Mit dem dritten Sanierungsabschnitt werde die Kocherburgschule zukunftsfähig aufgestellt. Und es gebe einen Arbeitskreis, der sich darum kümmere, wie man die Fußwege sicherer macht.

Ulrich Starz (CDU) sieht das so: Die Leute seien mit der bestehenden Situation zufrieden und es sei eben schwer, sie von einer anderen Sache zu überzeugen. Was er aber – eher verhalten – kritisierte, ist die Informationspolitik der Stadt, die sei „anfangs zu knapp“ gewesen. „In die gleiche Kerbe“ hieb Ralf Meiser (Grüne), allerdings um einiges kräftiger. Die „Art und Weise, wie hier mit Eltern umgegangen wird“, sei nicht gut und führe zu einem „massiven Missfallen.“ Verharmlosungen seien nicht angebracht und das Ganze sei auch exemplarisch für die Informationspolitik der Stadt und „wie in Aalen Schulpolitik betrieben wird.“ Überhaupt nicht optimal sei es, wenn Eltern so spät informiert würden. Gar keine Frage aber sei es, dass die Renovierung sinnvoll sei und Synergien geschaffen würden. Fraktionskollege Thomas Battran schloss sich der Kritik an und zielte ebenfalls auf die Informationspolitik der Verwaltung und des Oberbürgermeisters. Der trage ja „das große Schild der Bürgerbeteiligung vor sich her.“ Die sehe aber „komplett anders aus“ und müsse vorher passieren. Außerdem müsse man vorher in der Kommune diskutieren, dann im Gemeinderat. Und nicht umgekehrt. Die Verlegung der Grundschule ist für ihn „ganz klar ein Verlust für Unterkochen.“

Rentschler: Impuls kam aus Unterkochen

Thilo Rentschler wunderte sich dann: Alle seien eingebunden gewesen, es gab den Grundsatzbeschluss vom Juli im Gemeinderat, das einstimmige Votum sowohl im Unterkochener Ortschaftsrat wie auch im Technischen Ausschuss. Er erinnerte, wie man 2014 gerungen habe, um die Schulen zu erhalten und um eine künftige dezentrale Schulversorgung in der Fläche zu sichern. Zudem sei es ja so: Der Impuls für die Sanierung der Kocherburgschule sei aus Unterkochen gekommen.

Bevor noch länger diskutiert wurde, stellte Thomas Rühl (Freie Wähler) den Antrag aus Abstimmung und Ende der Debatte. Der Baubeschluss zur Generalsanierung fiel dann mit einer Gegenstimme.