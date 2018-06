Kocherburgschule feiert Abschluss des ersten Bauabschnitts

Viele strahlende Gesichter gibt es derzeit bei der Kocherburgschule Unterkochen. Der Grund: Nach einer zweijährigen Phase des Umbaus und der grundlegenden Modernisierung im laufenden Betrieb sind am Donnerstag die sanierten und neu geschaffenen Räume des Gebäudeteils A offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. In einem dritten Bauabschnitt steht jetzt die Sanierung des Gebäudeteils B an.

„Die Schule ist nicht wieder zu erkennen“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler bei der Einweihungsfeier in der ebenfalls komplett neu gestalteten Mensa. Die Kosten für die jetzt abgeschlossenen ersten zwei Bauabschnitte an der Kocherburgschule Unterkochen bezifferte er auf 4,5 Millionen Euro, davon habe das Land lediglich 181 000 Euro übernommen. Der noch ausstehende dritte Bauabschnitt koste 4,8 Millionen Euro, man hoffe hier auf einen Landeszuschuss von 1,1 Millionen Euro. Der Oberbürgermeister hob außerdem die Medienoffensive der Stadt in den Schulen hervor. So seien die neuen Tafeln an der Kocherburgschule digital ausgestattet.

„Mir geht das Herz auf, wenn ich das hier sehe“, bekannte die Unterkochener Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik. Die Schule sei auf einem wunderbaren Weg.

Architekt Jürgen Krauss hob hervor, dass man die Haustechnik komplett erneuert und neue Klassenräume sowie die Mensa geschaffen habe. Zusätzlich seien die Außenfassaden und das Dach saniert worden. Krauss überreichte den Schlüssel für die Räumlichkeiten an Rektorin Anita Stark und an Konrektor Erwin Honikel.

Mit den Worten „lasst nicht nach in euren Eifer“ zitierte Pfarrer Hermann Knoblauch ein Bibelwort und segnete zusammen mit Pfarrer Manfred Metzger die Räume.

Rektorin Anita Stark sprach von einem „wichtigen Tag für die Schule“. Von großer Bedeutung seien nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die inhaltliche Ausrichtung der Kocherburgschule. Keiner werde hier ausgebremst, man sei hier für alle Abschlüsse offen. Stark hob hervor, dass an der Schule viele Pädagogen mit Herzblut tätig seien. Das facettenreiche Lernen habe sich bewährt.

Ihr besonderer Dank galt allen an der umfassenden Modernisierung und Sanierung der Schule beteiligten Personen für die hervorragende Zusammenarbeit.

Die Feier wurde von Schülern der Kocherburgschule mit einer musikalischen Darbietung und mit kleinen Theaterstücken umrahmt. (ehü)