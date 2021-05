Kocherbrücke wird saniert

Knapp 300 000 Euro kostet die Sanierung der 1972 gebauten Kocherbrücke beim SHW-Werksgelände in der Wasseralfinger Stiewingstraße. Mit den Arbeiten wird bis Ende Juli die Bausubstanz der 49 Jahre alten, wichtigen Straßenquerung über den Fluss gesichert

„Es ist wichtig, dass der Wert städtischer Infrastruktur durch rechtzeitige Sanierung erhalten bleibt“, sagte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle beim symbolischen Start der Bauarbeiten. Für Ortsvorsteherin Andrea Hatam ist es ein gutes Zeichen, wenn regelmäßig und trotz Pandemie weiter in die notwendige Infrastruktur investiert werde. „Dabei denken wir neben dem motorisierten Individualverkehr immer auch an den ÖPNV, Radfahrer und Fußgänger“, erklärte sie.

Bis Ende Juli sollen Abdichtungen und Fugen am Bauwerk erneuert werden. Die sogenannten Brückenkappen an den Seitenrändern der Brücke werden verbreitert sowie das Geländer erneuert. „Die Brücke wird für beidseitige Geh- und Radwege vorbereitet. Die Querung zwischen Wilhelm- und Stiewingstraße ist eine wichtige Wegeverbindung auch für den Geh- und Radverkehr“, erläuterte Tiefbauamtsleiter Stefan Pommerenke. Er verwies auf die Wichtigkeit von Brückenbauwerken auch in Bezug auf die Verlegung von Leitungen verschiedener Medien.

Nach der Verlegung der Gasleitung durch die Stadtwerke werden die Arbeiten in den kommenden Wochen richtig starten. Die Kosten sollen rund 30 Prozent unter der Kalkulation liegen, was dem Stadtsäckel zugute kommt. AWUS Bau-Geschäftsführer Wilfried Wild beschrieb die erschwerte Auftragsbearbeitung aufgrund der Knappheit einiger Baumaterialien. „Bei Stahl, Kunststoffen und Dämmmaterial gibt es Lieferengpässe, was uns die Kalkulation erschwert“, sagte er.