In einer großen Gruppe zu kochen, kann Spaß machen. Damit es nicht im Chaos endet, bietet der Kreisjugendring einen Workshop am 2. Juni in der Zimmerbergmühle bei Abtsgmünd an, in dem es um Ordnung, Aufteilung, Einschätzung, aber auch Hygiene geht. Der Workshop ist ein Teil der Jugendleiter-Ausbildung des Kreisjugendrings.

Anmeldungen sind unter 07361 / 503 1465 oder info@kjr-ostalb.de bis zum 25. Mai möglich.