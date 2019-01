Am vergangenen Wochenende sind in Lorch-Waldhausen die Tennis-Bezirksmeisterschaften der Aktiven des Bezirk B ausgetragen worden. Simone Knaub vom Tennisclub Bopfingen ergatterte sich dabei souverän den Bezirksmeistertitel der Damen 40. Knaub war schon im Vorfeld auf Grund ihrer Leistungsklasse (LK) an Platz eins gesetzt.

Zunächst gegen Kathrin Roder aus Schwäbisch Hall, anschließend gegen Dagmar Howorka vom TC Waiblingen und auch im Endspiel gab Knaub gegen Nicole Röthele vom TC Urbach nur zwei Spiele ab und kürte sich somit verdient und souverän zum Bezirksmeister der Damen 40.