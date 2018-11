Knapper Sieg für Tabellenführer

Tabellenführer SG Riesbürg hat in der Fußball-Kreisliga B seinen zehnten Sieg im elften Spiel eingefahren – 1:0 gegen Röhlingen. Eggenrot gewann auswärts mit 4:0.

Kreisliga B III: Dalkingen - Union Wasseralfingen II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Rogalsky (17.), 1:1 Selimi (32.). Ein hartes, ausgeglichenes Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden. Reserven: 1:1.

DJK SV Aalen - Schrezheim 0:2 (0:2). Tore: 0:1 D. Mieder (31.), 0:2 F. Gaugler (Strafstoß). Die Aalener kassierten in der ersten Halbzeit einen direkt verwandelten Eckball und einen Strafstoß. In einem Spiel auf Augenhöhe hatten sie in Durchgang zwei noch Pech mit einem Aluminiumtreffer.

SGM Rindelbach/Neunheim - Rosenberg 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Greiner (18.), 0:2 De Gruyter (67.), 0:3 Schiele (84.). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit präsentierte sich die SGM in Durchgang zwei überlegen, leistete sich aber Latten- und Pfostentreffer. Die Rosenberger legten mit zwei Kontern nach. Reserven: 1:4.

Neuler II - SGM Fachsenfeld/Dewangen 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Leis (55.), 1:1 Pflieger (69.), 1:2 Blum (84.). Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das die Gäste in der Schlussphase doch noch für sich entschieden haben mit einem späten Tor.

Ellwangen II - SSV Aalen II (Flex). 3:5 (2:2). Tore: 1:0 Trif (8.), 1:1, 2:2, 2:3 Borst (30., 40., 48.), 2:1 Burkhardt (31.), 2:4 Ehrmann (65.), 2:5 Mayer (89.), 3:5 Hajdaraj (90.). In einem Spiel das im Flexmodus (9 gegen 9) ausgetragen wurde und kämpferisch wie auch spielerisch nicht überzeugen konnte, erzielte auch der Tormann der Gäste einen Treffer durch einen Abschlag.

Hüttlingen II - Jagstzell 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Karolewski (23.), 2:0 Heiler (60.), 2:1 Ziegler (61.). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte Hüttlingen mit 1:0 in Führung gehen. Die zweite Hälfte bestimmten die Gäste aus Jagstzell, dennoch konnte der TSV auf 2:0 erhöhen. Zwar konnte Jagstzell direkt im Gegenzug den 1:2-Anschlusstreffer erzielen, biss sich aber bis zum Schluss die Zähne an der Hüttlinger Defensive aus.

Wört II - Eggenrot 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:4 L. Köder (1., 85.), 0:2 N. Lemmermeier (43.), 0:3 H. Schmidt (67.). Die Gäste konnten bereits in der ersten Minute in Führung gegen. Im weiteren Verlauf verflachte das Spiel immer mehr, doch kurz vor der Pause erhöhten die Eggenroter auf 0:2. Auch nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel im Mittelfeld mit dem besseren Ende für die Gäste.

Kreisliga B IV: Nordhausen-Zipplingen - Ohmenheim 5:2 (1:1). Tore: 0:1 Erdeli (7.), 1:1 S. Michel (11.), 2:1 J. Holzinger (60.), 2:2 Schönemann (65.), 3:2 J. Holzinger (65.), 4:2 Humpf (73.), 5:2 Weber (90.). Die Gastgeber kassierten schnell den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zahlte sich die Überlegenheit aus, sodass ein verdienter Sieg zu Stande kam. Reserven: 6:1.

Unterkochen II - Lauchheim II 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Muck (19.), 1:1 Kim (27.), 2:1 Eigentor (82.). In einem weitestgehend ausgeglichenem Spiel hielt Tormann Martin Krusche in der Schlussminute mit einer Glanzparade nicht unverdient den Sieg für den FVU II fest.

SG Riesbürg - Röhlingen 1:0 (0:0). Tor: Schichl (72.). Beide Mannschaften lieferten sich eine hochklassige Partie, bei der die Gastgeber dank der Überlegenheit im ersten Durchgang verdient in Führung gingen. Die Gäste vergaben einige gute Möglichkeiten und hatten bei zwei Aluminiumtreffern Pech im Abschluss. Am Ende ein knapper, jedoch insgesamt verdienter Heimerfolg des Tabellenführers. Reserven: 1:0.

Unterschneidheim - Waldhausen II 9:1 (5:1). Tore: 1:0, 4:1 Wünsch (1., 39.), 2:0 Niedermaier (10.), 3:0, 7:1 Egetemeyer (33., 77.), 3:1 Becker (36., FE), 5:1, 8:1 Birkle (45., 82.), 6:1 Bengelmann (47.), 9:1 Kuhnhaus (85.). Bes. Vor.: Rote Karte Waldhausen II (90.). Die Heimelf sorgte mit fünf Toren in Hälfte eins für klare Verhältnisse und gewann auch in dieser Höhe verdient.

SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - Kösingen 0:0. Beide Mannschaften taten sich in der Anfangsphase schwer ins Spiel zu kommen. Mitte der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft etwas mehr Spielanteile, nutzte aber ihre Chancen nicht. Nachdem Seitenwechsel spielten die Hausherren offensiv nach vorne konnten sich aber nicht belohnen, die Gäste aus Kösingen blieben bei Konter gefährlich. Reserven: 2:0.

Zöbingen - SGM Kirchheim/Trochtelfingen II 8:0 (3:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Konetzky (7., 43., 53.), 2:0 Gloning (11.), 5:0 Kohnle (70.), 6:0 Eigentor (72.), 7:0 Fair (85.), 8:0 T. Thorwart (88.). Das Spiel spiegelt sich im Ergebnis wieder. Der FSV gewann auch in der Höhe verdient gegen schwache Gäste.

Lippach - Elchingen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Grandy (15.), 1:1 Wolf (23.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B V: Härtsfeld - Altenberg 0:0. Der FC hielt gegen den Tabellenführer stand und verdiente sich einen Punkt.

SGM Auernheim/Neresheim - Staufen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Kuttler (9.), 1:1 Rommer (35.), 1:2 Keller (60.), 1:3 Prencipe (66.). Im Spitzenspiel musste die SGM eine Heimniederlage einstecken.