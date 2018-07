Knapper Sieg für die Spatzen

Elchingen (an) - Das Vereinswochenende des SV Elchingen hat ganz im Zeichen des Fußballs gestanden. Bereits am Samstag fanden die Endspiele um die Kreis- und Bezirksmeisterschaft der Ü-32-Spielrunde statt. Das Highlight war dann am Sonntag das Spiel der Sportfreunde aus Dorfmerkingen gegen den SV Ulm 1846 Fußball.

Im Finalspiel um die Kreismeisterschaft besiegte die Viktoria Wasseralfingen die SG Bettringen mit 4:1 und sicherte sich somit den Kreismeistertitel. Im Anschluss standen sich der TSV Essingen und der TSV Heubach gegenüber. In einem hochklassigen Finale stand es bis einschließlich Ende der Verlängerung 1:1. Die Entscheidung um den Bezirksmeistertitel musste somit im Elfmeterschießen fallen. Auch bei dieser Entscheidung ging es eng zur Sache. Am Ende stand es 5:4 für den TSV Essingen, der sich nun Bezirksmeister 2018 der Ü 32 nennen darf.

Doch damit war das Elfmeterschießen noch nicht beendet, denn im Anschluss duellierten sich 14 Mannschaften auf dem vereinseigenen Kleinspielfeld bei einem Elfmeterturnier. Überraschend setzten sich die jüngsten Teilnehmer „Albes Buaba“ gegen die Mannen der Fa. Amon im Finale durch. Am Sonntag kam es dann zum absoluten Highlight auf dem Sportplatz in Elchingen zwischen dem WFV-Pokalsieger 2017, den Sportfreunden Dorfmerkingen, und dem WFV-Pokalsieger 2018 dem SSV Ulm 1846. Besonders gespannt war man auf den Lokalmatador aus Elchingen, Steffen Kienle, sowie Michael Schindele aus Kirchheim. In einem jederzeit interessanten Spiel konnte die neuformierte Verbandsligamannschaft aus Dorfmerkingen dem Regionalligisten aus Ulm lange Paroli bieten. Am Ende genügte dem Favoriten eine hervorragend herausgespielte Spielszene um sich mit 1:0 durchzusetzen.

Nach dem fußballerischen Leckerbissen präsentierten sich auch die E-Jugendlichen vom SV Neresheim und vom SV Elchingen von ihrer besten Seite.