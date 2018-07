Auch in diesem Jahr ist wieder ein Mehrwaffen-Kreisvergleich zwischen den beiden Schützenkreisen Aalen und Crailsheim ausgetragen worden. Dieser fand vor Kurzem im Schützenhaus des SV Laubach statt.

Beim Kreisvergleich treten Schützen in den Disziplinen Luftgewehr (unterteilt in Schüler, Jugend, Junioren und Erwachsene), Luftpistole, KK-Gewehr 3x10 und Großkaliberpistole an. Pro Disziplin beziehungsweise Altersgruppe sind fünf Schützen startberechtigt, von denen die besten vier gewertet werden. Da der Schützenkreis Aalen in diesem Jahr aufgrund von kurzfristigen Absagen nur drei Schüler stellen konnte, einigte man sich darauf, dass hier auch nur drei Ergebnisse gewertet werden.

Im vergangenen Jahr hatte der Schützenkreis Crailsheim deutlich gewonnen, in diesem Jahr setzte sich der Schützenkreis Aalen knapp mit 8837:8825 Ringen durch. Im Luftgewehr der Schüler und Jugendklasse sowie im KK-Gewehr 3x10 war Crailsheim stärker, im Luftgewehr der Junioren und Erwachsenen gab es knappe Siege für Aalen.

Die Pistolendisziplinen konnte der Schützenkreis Aalen klar für sich entscheiden. Am Ende durften sich Kreisoberschützenmeister Christian Ziegler und der stellvertretende Kreissportleiter Klaus Jablanofsky über den Gewinn des Wanderpokals freuen, der ihnen von Kreisoberschützenmeister Frank Schürger (Crailsheim) überreicht wurde.

Ergebnisse: Schützenkreis Aalen - Schützenkreis Crailsheim

LG Schüler Pia Drmola 178 Ringe, Moritz Gelbing 185, Hannah Rulffes 169, Julian Lenz 179, Denny Brunner 141, Anna Gelbing 163, Axel Schwarz 145, Leon Grimm 133. 488:527

LG Jugend Felix Wiedmann 352, Laura Lenz 357, Jason Kieninger 324, Florentine Fruh 339, Philip Dollansky 317, Laura Obermann 333, Elias Noll 313, Niklas Träger 330, Luca Laengrich 293. 1306:1359

LG Junioren Judith Winter 381, Julia Wolf 379, Philip Hammer 376, Max Rosenberger 371, Priska Sauter 368, Stefan Müller 369, Lisa Schmid 364, Celina Wolf 366, Lucas Lenz 356. 1489:1479

LG Schützen Markus Köppel 384, Lea Polzin 385, Gebhard Fürst 382, Annemarie Mürter-Mayer 383, Philipp Rathgeb 378, Sven Völker 377, Tina Madronitsch 377, Steffen Gelbing 372, Stefanie Rathgeb 370, Dominik Giesel 358. 1521:1517

Luftpistole Erwin Singvogel 370, Peter Hahn 349, Chris Thier 368, Klaus Theil 348, Yvonne Wittek 364, Georg Kern 346, Günter Roth 361, Peter Weik 341, Frank Krauß 359, Axel Helei 328. 1463:1384

KK 3x10 Vera Waidmann 280, Jens Steinbrenner 290, Anna Schneider 271, Harald Kolb 274, Markus Hoppe 261, Jochen Kolb 273,Tobias Hirth 261, Dieter Held 261, Mark Winter 254. 1073:1098

GK-Pistole Robert Wetzstein 383, Frank Schürger 381, Andreas Stock 381, Siegfried Häffner 370, Günter Sanwald 378, Erich Hemm 364, Christian Ziegler 355, Sergej Schewtschenko 346, Michael Zäuner 345. 1497:1461

Das Gesamtergebnis nach allen Wettkämpfen in Laubach:

Aalen - Crailsheim 8837: 8825.