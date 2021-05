Knapper geht es kaum: Ostalbkreis erreicht noch immer Inzidenzgrenze nicht

Der Ostalbkreis kommt und kommt nicht unter die 100er-Grenze bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Stand sie laut Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 100,9, so fällt sie am Mittwoch zwar. Allerdings so minimal, dass es wieder nicht für Tag eins reicht.

100,3 Menschen haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet angesteckt. Der Wert muss aber fünf Tage hintereinander unterhalb der 100 liegen, damit beispielsweise die Gastronomie wieder öffnen darf. Somit müssen die Bewohner des Ostalbkreises weiter warten, bis gelockert werden kann.

Mit 90 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle zudem auf 14.967. 315 Menschen haben sich innerhalb einer Woche im gesamten Kreis mit Sars-CoV-2 infiziert. Erneut - wie bereits am Dienstag und in der Vergangenheit mehrfach - steht der Ostalbkreis an der traurigen Spitze bei den meisten Todesfällen.

Sechs Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben. Seit Ausbruch der Pandemie haben 381 Corona-Patienten ihr Leben nach einer Infektion verloren. In Baden-Württemberg steigt die Zahl am Mittwoch mit 29 weiteren Fällen auf 9780 seit Pandemiebeginn. 2125 Neuinfektionen registriert das Landesgesundheitsamt, der Wert der Gesamtfälle steigt damit auf 483.214.

Das Landratsamt des Ostalbkreises hat zudem die Zahl der Geimpften aktualisiert. Demnach haben 51.389 Menschen im Kreisimpfzentrum die Erst-, 19.705 die Zweitimpfung erhalten. Derzeit (Stand Dienstag) sind 728 Menschen im Kreisgebiet positiv getestet, das sind 38 weniger als noch am Vortag.