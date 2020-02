Knapper Derbysieg für SG2H

Die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen um das Trainerteam Adam/Pharion haben die SG Herbrechtingen/Bolheim zum Duell empfangen. Nach einem kampfbetonten engen Spiel konnten sich die Jungs aus dem Kochertal knapp 19:17 durchsetzen.

Das Spiel begann auf beiden Seiten nervös und wenig zielstrebig. Bis zum 10:5 aus Sicht des Gastgebers nach 20 gespielten Minuten fand man immer wieder Lücken in der Defensive und nutzte diese. Beim 12:8-Halbzeitstand konnten die Bibrishandballer noch auf vier Tore verkürzen. Im ersten Durchgang zeigte sich bereits das Manko an diesem Tag. Die Jungs um Kapitän May konnten ihr Tempospiel nicht wie gewohnt umsetzen und auch im Positionsangriff tat man sich schwer.

Durch einen Doppelschlag direkt nach der Pause gelang der Heim-Sieben ein Start nach Maß. Doch die Gäste gaben nicht auf und erzielten ihrerseits vier Treffer in Folge und waren beim 14:12 wieder auf Tuchfühlung. Eglauer und Kraus stellten mit ihren zwei Toren den Vier-Tore-Abstand wieder her und es schien, dass der Aufsteiger das Spiel nun unter Kontrolle bringen könnte. Doch drei Tore der SHB läuteten den Krimi ein. Hügler durchbrach mit einem Wurf ins leere Tor den Lauf der Gäste. Weller verkürzte für seine Farben nochmal vom Punkt, doch Marco Grupp stellte mit seinem Wurf in den Winkel den Endstand her. Nach hartem Kampf konnte die SG2H sich erneut belohnen und steht nun auf dem achten Tabellenplatz.