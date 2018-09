Knappe Niederlage für Ellwanger Frauen

Im zweiten Saisonspiel der Fußball-Landesliga sind die Frauen des FC Ellwangen den Biegelkickern aus Erdmannhausen mit 0:1 unterlegen.

In einer fahrigen Partie agierte die Heimelf über die gesamte Partie hinweg zu behäbig und hatte Glück, dass die Gäste ihr Chancenplus erst in Minute 40. durch einen Sonntagsschuss in Zählbares wandelten. Auch nach der Halbzeitpause entstand auf Grund der unzureichenden Laufbereitschaft beider Mannschaften kein wirklicher Spielfluss.

In den Schlussminuten hätte der FCE dann noch ausgleichen können. Katrin Kuhn scheiterte jedoch an der gegnerischen Torhüterin und machte den gebrauchten Tag komplett.