Hauchdünn mit nach 2:3 Sätzen und 15:17 in entscheidenden Tie Break verpassten die Volleyballer von der Ostalb im ersten Regionalliga-Saisonspiel einen erfolgreichen Start.

Beim letztjährigen Vizemeister Allianz Stuttgart starteten die Ostalb-Volleyballer als der krasse Außenseiter ziemlich lethargisch. Die harmlosen Aufschläge der Gäste beantworteten das Heimteam mit perfekter Annahme und effektiven Schnellangriffen, gegen die die Feldabwehr der Ostälbler kein Mittel fanden.

Die MADS Angriffe waren zu harmlos und konnten von der gut postierten Allianz Abwehr problemlos entschärft werden. So war es nur logisch, dass der Anfangssatz mit 25:18 klar an die Spieler aus der Landeshauptstadt ging.Ein ganz anderes Aalener Team sah man im zweitenDurchgang: perfekte Annahmen durch Libero Maurice Laboureur und Lukas Schmid ermöglichten es Zuspieler Michael Stegmann seine Angreifer Jürgen Anciferov und Ralph Klein mit präzisen Pässen zu bedienen. Ein total ausgeglichenes Spiel war die Folge. Ein taktischer Doppelwechsel mit Christian Kalwa und Elias Mex brachte nochmal frischen Wind ins Ostalbspiel. Die Gäste konnten den 2. Satz mit 25:22 für sich entscheiden. Beflügelt durch diesen unerwarteten Satzgewinn imponierten die MADS Spieler mit perfekter Annahme und totalem Einsatz im Bereich Feldabwehr im 3. Abschnitt. Bis zum Stande von 15:15 konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Die routinierten Allianzspieler, die noch vor wenigen Jahren in der 2. Bundesliga agierten, entschärften mit klugem Stellungsspiel einige Angriffe der Gäste und sicherten sich einen sicheren 20:15 Vorsprung, den sie gegen ein jetzt wieder effektiv angreifendes Ostalbteam mit 20:25 sicher nach Hause brachten. Die kleine Schwächephase war schnell vergessen, mit unbändigem Einsatz und überragenden Abwehrleistungen durch Maurice Laboureur und Lukas Schmid konnten sich Kapitän Jürgen Anciferov und Diagonalspieler Elias Mex nach präzisem Zuspiel von Christian Kalwa sich immer öfter durchsetzen.

Ganz wichtige Blockpunkte durch Patrick Michel und Max Schwebel bescherten den Gästen einen 26:24-Erfolg in einem hochklassigen Satz. Der Tie Break musste entscheiden. Nach einem 8:11-Rückstand schien eine Vorentscheidung schon gefallen zu sein, als Jürgen Anciferov mit langen Flatteraufschlägen die Allianz Annahme stark unter Druck setzten konnte und Patrick Michel ganz wichtige Blockpunkte erzielen konnte. Außenangreifer Lukas Schmid imponierte mit äußerst variablem Angriffsspiel, kein Team konnte sich absetzen. Beim Stande von 14:14 bescherte eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung den Gastgebern einen leichten Punkt, am Ende hatten die Gastgeber am Ende sehr glücklich mit 17:15 die Nase vorn. Trotz dieser äußerst knappen Niederlage können die Ostalbvolleyballer sehr zufrieden mit ihrem ersten Saisonspiel sein, da sie gegen diesen Gegner in der letzten Saison zweimal klar unterlegen waren. Wenn die Aalener dieses Spielniveau nur annähernd halten können, dürfte das Saisonziel, ein Platz im Mittelfeld zu schaffen sein.