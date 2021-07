Knapp an der Medaille vorbei: Mühlleitner Vierter im Olympia-Finale

Mit einem fulminanten Paukenschlag hat sich Henning Mühlleitner am Samstag um 19.54 Uhr Ortszeit bei den Olympischen Spielen in Tokio mitten hinein in die Weltspitze katapultiert. Der Gmünder Schwimmer in Diensten der Neckarsulmer Sport-Union pulverisierte im vierten von fünf Vorläufen über 400 Meter Freistil seine persönliche Bestzeit um sagenhafte 1,7 Sekunden auf 3:43,67 Minuten und war damit Schnellster der Qualifikation und plötzlich gleich ein Medaillenkandidat.

Gerade einmal 15 Stunden später, um 3.40 Uhr deutscher Zeit am Sonntag, schlug Mühlleitner im Finale über 400 Meter Freistil zeitgleich mit dem Österreicher Felix Auboeck in 3:44,07 Minuten als Vierter an nur einen Wimpernschlag von 13 Hundertstelsekunden hinter dem Bronzemedaillengewinner Kirian Smitz aus den USA. Olympia-Gold sicherte sich überraschend der erst 18 Jahre alte Tunesier Ahmed Hafnaoui 3:43,36) vor dem Australier Jack McLoughlin (3:43,52).

„Ich bin maximal zufrieden mit meinem Platz und mit meinem Rennen2, strahlte der 24-jährige Henning Mühlleitner, „zumal ursprünglich die Finalteilnahme mein großes Ziel war.“ Nach seinem Vorlaufsieg am Samstag schmunzelte er freudig überrascht in sich hinein: „Nice, Junge.“ Er hatte den späteren Goldmedaillengewinner um 2,01 Sekunden und auch seinen Mannschaftskameraden Lukas Märtens aus Magdeburg, der auf Rang zwölf kam, hinter sich ließ gelassen.

Auf der zuschauerfreien Tribüne jubelten derweil die Teamkollegen um Weltmeister Florian Wellbrock mit Deutschland-Fahnen über die schlaue Taktik des Gmünders, der die zweiten 200 Meter schneller schwamm als die ersten und das Feld von hinten förmlich aufrollte und überholte. Nach der ersten Freude über die neue Bestzeit zeigte Mühlleitner aber gleich auch Respekt, dass er im Finale auf der Favoritenbahn schwimmen musste:

„Das bringt natürlich ein bisschen Druck rein, jetzt muss ich möglichst wenig Körner verlieren, schnell einschlafen, um dann wieder anzugreifen.“

Er stellte deshalb sein Handy, aus, würfelte nach dem Abendbrot mit seinem Zimmernachbarn, dem Doppelweltmeister im Brustschwimmen Marco Koch, noch ein Kniffelspiel, um nach einer eher unruhigen, aber guten Nacht erneut glänzen zu können. „Kurz bevor ich vom Callroom heraus in die Arena gelaufen bin, habe ich dann doch gemerkt: Das wird spannend. Aber ich habe trotzdem mal kurz gelächelt unter der Maske und den Moment mega genießen können“, erzählte Mühlleitner.

Während die Konkurrenz im Finale gleich nach dem Startsignal wieder sehr schnell loslegte, teilte sich Mühlleitner das Rennen ähnlich wie am Vortag erneut viel gleichmäßiger ein. In der zweiten Rennhälfte rückte er so dann immer weiter nach vorne. Am Ende fehlten lediglich 13 Hundertstel zum ersten Medaillengewinn eines deutschen Schwimmers im Einzel seit der von Stev Thelokes gewonnenen Bronzemedaille über 100 Meter Rücken im Jahr 2000.

Auf die Frage eines Reporters, ob zehn Meter mehr vielleicht für die Medaille gereicht hätten, antwortete Mühlleitner gelassen: „Also ich finde es toll, wie man dann noch einmal die Energie herziehen kann auf den letzten 50 Metern. Aber da haben ja alle plötzlich noch einmal Volldampf gegeben. Zehn Meter länger ist egal, die Bahn ist 50 Meter lang und da zählt, wer als Erstes die Hand an die Wand kriegt. Und ich war halt der Vierte, so ist das.“

Auch die Tatsache, dass seine Vorlaufbestzeit vom Vortag zu Bronze gereicht hätte, vermochte den Studenten der Wirtschaftsinformatik nicht zu trüben. Die kurze Regenerationsphase im olympischen Zeitplan mussten ja alle gleich meistern. „Heute früh war ein neues Rennen. Ich habe mir auch Szenarien ausgemalt, dass wir heute plötzlich nur noch 3:46 Minuten schwimmen und da die Medaillen weggehen. Oder plötzlich kommt einer, wie jetzt der Tunesier, ganz überraschend auf der Außenbahn, und schwimmt noch einmal eine schnellere Zeit.“

Fakt ist, dass Mühlleitner dem Team des Deutschen Schwimm-Verbandes einen verheißungsvollen Olympiastart verschafft hat. „Henning und sein Trainer Matt Magee haben hervorragende Arbeit geleistet“, lobte Bundestrainer Bernd Berkhahn. Der Australier Magee arbeitet seit dem Frühjahr 2020 in Neckarsulm.

Unmittelbar nach dem Finale schaltete Henning Mühlleitner sein Handy wieder ein und bedankte sich prompt bei den vielen Gratulanten. Darunter waren natürlich auch Roland Wendel und Wolfgang Patzke, der Vorsitzende und Ehrenvorsitzende seines Heimatvereins SV Gmünd: „Wir sind stolz auf Deine Leistung und drücken Dir für die 4 x 200-Meter-Freistilstaffel fest die Daumen.“ In dieser Königsdisziplin des Schwimmsports startet Mühlleitner am Dienstag, 13 Uhr deutscher Zeit, mit Lukas Märtens (Magdeburg), Jacob Heidtmann (Elmshorn) und Poul Zellmann. Auch hier lautet das Ziel, ins Finale einzuziehen.