Knapp 1000 Zuschauer möchten Kasim Gashi in Aalen sehen

Der Heubacher Kasim Gashi steigt nach rund neun Monaten wieder in den Ring – und zwar in Aalen. An diesem Samstag (ab 19 Uhr) können Zuschauer in der Ulrich-Pfeifle-Halle eine lange Boxnacht erleben. Bevor es zum Kampf des Abends zwischen Gashi und dem Weißrussen Siarhei Huliakevich kommt, gibt es ein opulentes Abendprogramm.

Zwölf Länderkämpfe zwischen den besten deutschen und besten italienischen Boxern soll es geben, dazu noch drei Profikämpfe. Bei letzteren sind noch nicht alle Kämpfer sicher, der Hauptkampf findet dann um etwa 23 Uhr zwischen Gashi und dem Weißrussen statt.

Unter der Woche ist Gashi von Regio TV besucht worden. Der Sender, der zur Schwäbischen Zeitung gehört, durfte im Aalener Active Gym bei einer Trainingseinheit dabei sein und hat die Stimmung Gashis vor dem Kampf eingefangen. Der Boxer freut sich, endlich auch in Aalen boxen zu können. Die vergangenen Kämpfe trug er in Schwäbisch Gmünd und Heubach, seiner Heimat, aus.

Pascal Stern sieht Gashi gerüstet

Sein Aalener Trainer Pascal Stern sieht seinen Boxer gut vorbereitet. „Wir sind aktuell topfit. Wir hatten nur Probleme, im Vorfeld Videomaterial zu bekommen, wissen also recht wenig über Huliakevich. Aber wir haben einen Plan und den werden wir umsetzen“, sagt Stern.

Pascal Stern (rechts) ist sich sicher, dass sein Schützling Kasim Gashi fit genug ist für den Kampf an diesem Samstag sein wird. (Foto: Lämmerhirt)

Dieser Plan aber bleibe noch geheim, sagt Stern schmunzelnd. „Das sehen die Zuschauer dann am Samstag.“ In der letzten Woche vor dem Kampf steht gar nicht mehr so viel auf dem Programm. Kraft hat man trainiert, die Kondition im Höhentrainingslager in Österreich. „In der letzten Woche macht man noch ein wenig Pratzentraining, versucht aber in erster Linie, die Spannung hochzuhalten. Ein bisschen Gewicht muss er noch verlieren, aber das bekommen wir problemlos hin“, sagt der Gashi-Trainer.

Sorge um die Hand bleibt

Im Gashi-Lager hofft man vor allem darauf, dass sich der Boxer nicht wieder an der Hand verletzt, wie im vergangenen Kampf gegen den Schweden Michael Obin in Heubach passiert. In der zweiten Runde brach sich Gashi die Hand, hielt aber bis zum Kampfende durch. Probleme habe er nicht mehr, es ist aber immer ein gewisses Wagnis.

„Wir haben im Training genau mit dieser Hand voll durchgezogen. Ich hab gesagt: Wenn sie wieder brechen sollte, dann soll es vorher passieren. Sie hat aber gehalten“, sagt Gashi selbst.

Die letzten Boxkämpfe in Aalen haben übrigens 2019 stattgefunden. Organisiert hatte sie damals in Unterkochen Stern selbst. So große Abstände zwischen Boxveranstaltungen sollen künftig nicht mehr sein, so die Hoffnung aller Beteiligten an diesem Abend. „Vielleicht können wir das Boxen in Aalen mit dieser Veranstaltung wieder aufleben lassen“, so Sterns Hoffnung.