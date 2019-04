Knöpfle erringt Meistertitel

Kirrlach (an) - Zum Auftakt der nationalen Titelkämpfe hat sich Christoph Knöpfle bei den Deutschen Freistil-Juniorenmeisterschaften in Kirrlach einen fünften Platz erkämpfen. Kaum sieben Tage später ließ der Aalener Ringer bei den Landesmeisterschaften die Goldmedaille folgen.

Innerhalb einer Woche standen für den Ringer vom KSV Aalen gleich zwei wichtige Titelkämpfe im Terminkalender. Zunächst ging es für den 19-Jährigen ins nordbadische Kirrlach um sich dort mit den besten Junioren Deutschlands im freien Stil zu messen. In seinem Auftaktduell bis 97 kg traf Knöpfle erneut auf Kevin Kusminski vom ASV Daxlanden, den er bereits bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren im Januar besiegt hatte.

In einem sehr offen geführten Kampf punktete zunächst der Daxlandener über eine Kopfklammer und ging in Führung. Mit einer Konterrolle und zwei weiteren Aktionen glich Knöpfle den ersten Angriff wieder aus. Am Mattenrand konnte Kusminski zwar weitere vier Zähler einfahren, wurde von Christoph Knöpfle aber regelrecht überlaufen und schnell in die gefährliche Lage gebracht, die der Aalener Kämpfer nach knapp zweieinhalb Minuten zum Schultersieg verwandelt. In Runde zwei fand Knöpfle gegen Yusuf Senyigit (SV Johannis Nürnberg) nicht die nötige Konzentration um die zahlreichen Angriffe des Kontrahenten entsprechend zu kontern. Mit 16:5 sicherte sich der Nürnberger den technisch Überlegenen Sieg. Im letzten Match traf der Athlet vom KSV auf den späteren Deutschen Meister Alexander Biederstädt (1. Luckenwalder SC). Der Brandenburger setzte sich gegen Knöpfle klar durch, sodass am Ende Christoph Knöpfle in einem starken Kampfpool den fünften Platz bis 97 kg belegte.

In Schorndorf erneut gefordert

Knapp eine Woche später ging es für den KSV Ringer aus Lautern ins benachbarte Schorndorf zu den Württembergischen Meisterschaften der Männer. Mit Tobias Klausmann (AV Germania Hardt) hatte Knöpfle gleich zu Beginn einen Kraftakt zu bestehen. Nach souveränen Beinschrauben gelingt es dem Aalener beim Führungsstand von 11 zu 6 seinen Konkurrenten aus dem Schwarzwald auf die Schultern zu legen. Robin Schweda (TSV Asperg) fand im Kampf um die Goldmedaille gegen Christoph Knöpfle kein passendes Rezept um die Dominanz des jungen Aaleners auf der Matte zu stoppen. Nach zwei sicheren Aktionen am Mattenrand und der klaren Beherrschung in der Bodenposition wurde Knöpfle mit 10 zu 0 technisch überlegener Sieger und Württembergischer Freistilmeister der Männer bis 97 kg. Mit dem Landesmeistertitel hat Christoph Knöpfle nun auch die Chance an den Nominierungslehrgängen des Württembergischen Ringerverbands teilzunehmen, um sich für einen Start bei den Deutschen Freistil-Männermeisterschaften im Mai in Riegelsberg zu qualifizieren. Nicht ganz zufrieden durfte Tolga Kalay der zweite Starter vom KSV Aalen gewesen sein, der im griechisch-römischen Stil bei den Landesmeisterschaften ebenfalls bis 97 kg rang und im Duell mit der starken Konkurrenz auf dem vierten Platz landete.