Klopfer: Erster Start für Deutschland

Traditionell einige Wochen vor der Junioren-Europameisterschaft, die am 11. Und 12. Mai 2018 im schweizerischen Bazenheid (Toggenburg) stattfinden wird, kommt es an diesem Sonntag in Darmstadt zum Hallenradsport-Länderkampf der Junioren-Nationalmannschaft gegen die Schweiz.

Kunstrad-Junioren-Nationaltrainer Marcus Klein (Wachenheim) und Radball-Junioren-Co-Bundestrainer Uwe Wegmann (Köln) unterziehen den kompletten deutschen EM-Kader einem letzten internationalen „Härtetest“.

„Wir wollen wie gewohnt die Form des kompletten EM-Teams nochmals unter Wettkampfbedingungen in Augenschein nehmen“, so die beiden Bundestrainer. Ihre Premiere im Schwarz-Rot-Goldenen Trikot feiert dabei im 1er Kunstrad der Juniorinnen Theresa Klopfer vom RSV Ebnat.

International besetzt wird auch das Kampfgericht bei den Kunstradsportlern sein und die gezeigten Schwierigkeiten in den insgesamt fünf Kunstraddisziplinen entsprechend bewerten. Jeweils zwei Sportlerinnen aus jedem Land werden um die Punkte kämpfen. Klopfer hat 164.4 Punkte eingereicht.

Mit der konstanten Fahrweise wie zuletzt bei den insgesamt drei Junior-Masters, bei der sie sich für die Junioren-EM als zweite deutsche Starterin qualifizieren konnte, ist es durchaus möglich, die stärker eingeschätzten Konkurrentinnen zu überholen.