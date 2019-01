Dumm gelaufen. Einen Tag vor Heikes Hochzeit verschwindet Tom, ihr künftiger Mann. Nach einem veritablen Zoff, in dem auch die Aufforderung „Hau ab!“ fällt. Die „Hochzeitsgäste“ sind auch schon da in der vollbesetzten Unterkochener Festhalle. Und die bekommen in „Cavewoman“ eine Lektion in Sachen Mann-Frau-Beziehung von der Steinzeit bis über Adam und Eva bis zur Frage, wer in der gemeinsamen Wohnung künftig die Hosen anhaben sollte.

Die Idee, eine moderne Höhlenfrau mal ungeschminkt und vor Wut kochend zu erleben oder dabei zu sein, wie sie sich detailliert dem Untenrum widmet und handfest mit den Herren der Schöpfung abrechnet, hat ja auch viel Potential. So wie Konstanze Kromer als energiegeladene Höhlenfrau. Leider hakt die auf „Defending the Cavewoman“ von Emma Peirson basierende Solo-Show immer wieder an allzu bekannten Klischees und absehbaren Gags.

Die verzweifelte Suche nach dem Nagelknipser, der Zeitpunkt, als „Gott der Frau das Blut“ schenkte, die Kommunikationsprobleme zwischen Mann und Frau, aber auch die angenehmen Seiten einer Beziehung, voreheliche Übungen auf dem Sofa, die Heike mit viel Körpereinsatz demonstriert: In dem Stück wird ein großes Fass aufgemacht über die Befindlichkeiten der Frau am Anfang oder eben am Ende der Evolution. Problemzonen wie Orangenhaut inklusive oder „das grüne Ding vor dem Höhleneingang, das Moos. Ich glaube, ich nenne es Möschen.“

Und klar geht es immer wieder um den Adam, der ja aus der Rippe geschnitzt wurde. Also quasi aus einem Sparerib. Tarzan und Neandertaler dürfen nicht fehlen. Die moderne Version taugt als Jäger nicht immer, nicht mal beim Einkaufen. Mozzarella oder Mortadella? Da kann man schon durcheinanderkommen.

Kromer quietscht, jodelt, quakt, juchzt und albert

Kromer quietscht, jodelt, quakt, juchzt und albert sich durchs Programm. Es ist keine Brüllcomedy, aber auch kein tiefergehendes Kabarett. Manches ist richtig witzig. Etwa, wenn die Hotline aus dem Off einen Ovulationsvorschlag offeriert, Heike zum mahnenden und warnenden Pfarrer bei der Trauung mutiert. Das finden die Gäste (überwiegend weiblich) lustig, zu Recht.

Oft aber bleibt der Applaus verhalten, manchmal fast höflich. Vor der Pause gehen dann auch schon einige. „Cavewoman“ ist oft durchschaubar, platt. An der Darstellerin liegt das nicht. Sie spielt toll mit ihrer wandelbaren und voluminösen Stimme, beeindruckender Mimik und Gestik und hochprofessionell obendrein. Es ist das Stück an sich, das hinter ihren Fähigkeiten hinterherhinkt. Schade.