Klinikum-Azubis ausgezeichnet

Die Kliniken Ostalb können auch in diesem Jahr wieder stolz auf die Leistungen der kaufmännischen Azubis der Verwaltung blicken. Arbeitsdirektor Alexander Latzko beglückwünschte Bianca Siedler und Emma Schüle zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, die beide nach 3-jähriger Ausbildungszeit im Juli dieses Jahres mit sehr guten Ergebnissen beenden konnten.

Die Zeugnisübergabe wurde im Rahmen einer Feierstunde bei der Verabschiedung der Abschlussklassen mit über 300 Absolventinnen und Absolventen in der Kaufmännischen Berufsschule in Aalen unter Moderation von Herrn Oberstudiendirektor Hartmut Schlipf, Schulleiter der Kaufmännischen Berufsschule, vorgenommen. Sowohl Bianca Siedler als auch Emma Schüle wurden für ihre sehr guten schulischen Leistungen mit einem Preis ausgezeichnet. Die Ehrung und Urkundenübergabe erfolgte durch Landrat Pavel, der ebenfalls seinen Glückwunsch überbrachte. Arbeitsdirektor Alexander Latzko gratulierte den beiden Absolventinnen zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss und betonte, dass ein erfolgreiches Unternehmen nur mit engagierten Mitarbeitern und zielstrebigen Nachwuchskräften funktionieren kann. Darüber hinaus konnte Latzko beiden Absolventinnen eine Übernahme in der Verwaltung des Ostalb-Klinikums anbieten.