Kliniken und Ostalbkreis vergeben Stipendien für Medizinstudenten

In diesen Tagen sind in den Kliniken Ostalb drei Medizinstudentinnen beglückwünscht und begrüßt worden. Die drei sind die ersten Studentinnen, die vom Ostalbkreis und den Kliniken Ostalb für eine Stipendium ausgewählt wurden.

Da ein medizinisches Studium auch eine finanzielle Herausforderung darstellt, haben sich der Ostalbkreis und die Kliniken Ostalb zu einem Stipendienprogramm entschieden. Hiermit werden ausgewählte Studenten sowohl finanziell in Höhe von bis zu 500 Euro monatlich als auch persönlich unter anderem durch Mentoren und smedizinsche Weiterbildungen unterstützt.

Medizinstudenten können sich für zwei unterschiedliche Wege bewerben. Bei einem geht es um die fachärztliche, beim anderen um die hausärztliche Versorgung.

Fachärztliche Versorgung: Die Kliniken Ostalb fördern Studierende der Humanmedizin ab dem fünften Semester nach erfolgreich abgeschlossenem Grundstudium mit einer Vergütung von monatlich bis zu 500 Euro für die Dauer von maximal 36 Monaten.

Nach Abschluss des Studiums erhalten die Stipendiaten eine Stelle als Ärztin/Arzt in Weiterbildung entsprechend des Wunschbereichs in den Kliniken Ostalb. Nach abgeschlossener ärztlicher Ausbildung sehen die Bedingungen des Stipendienprogramms vor, dass die geförderten Mediziner eine Beschäftigung für mindestens drei Jahre im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt in den Kliniken Ostalb aufnehmen.

Bei Interesse: Kliniken Ostalb, Teresa Kacinski, Teamleitung Personalentwicklung, Telefon 07361 / 55-3510, E-Mail: Teresa.kacinski@kliniken-ostalb.de

Hausärztliche Versorgung: Der Ostalbkreis fördert Studierende der Humanmedizin ab dem fünften Semester für die Dauer von maximal sieben Semestern mit einer Vergütung von monatlich 450 Euro. Absolvieren die Stipendiaten einen Teil ihres praktischen Jahres in einer Praxis für Allgemeinmedizin/Innere Medizin (hausärztlich tätig) im Ostalbkreis, wird dieser Zeitraum ebenfalls mit 450 Euro monatlich bezuschusst.

Nach abgeschlossener ärztlicher Ausbildung sehen die Bedingungen des Stipendienprogramms vor, dass die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin (mit dem Ziel einer hausärztlichen Tätigkeit) in einem Krankenhaus beziehungsweise in einer Weiterbildungspraxis im Ostalbkreis absolviert wird. Nach Abschluss der fachärztlichen Weiterbildung verpflichten die Stipendiaten sich mit einem vollen Versorgungsauftrag beziehungsweise einer Vollzeittätigkeit für die Dauer von drei Jahren als Hausärztin, Hausarzt im Ostalbkreis tätig zu werden.

Bei Interesse: Landratsamt Ostalbkreis, Diana Kiemel, Geschäftsbereich Gesundheit, Telefon 07361 / 5031114, E-Mail: diana.kiemel@ostalbkreis.de

Bei beiden Varianten sollen die zukünftigen Ärzte motiviert werden, ihre Aus- und Weiterbildung im Ostalbkreis abzuschließen und auch nach erfolgreich abgeschlossenem Studium im Ostalbkreis ärztlich tätig zu werden.

Interessierte können sich zum ab sofort bis zum 20. September (für den Start im Wintersemester 2022) und bis zum 20. Februar 2023 (für den Start im Sommersemester 2023) für die Stipendienprogramme bewerben.