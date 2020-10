Kliniken sparen eine halbe Million Euro

„Wir schweigen nicht. Wir sind euer schlechtes Gewissen. Die Weiße Rose läßt Euch keine Ruhe!“ Die Geschwister Hans und Sophie Scholl sind in Ulm, wo sie aufgewachsen sind, präsent: Nicht nur auf dem Münsterplatz vor dem Haus 33, wo einst das Wohnhaus der Familie stand, wird mit einem Zitat aus einem Flugblatt der Bewegung „Weiße Rose“ an die im Jahr 1943 durch das Naziregime ermordeten Widerstandskämpfer erinnert. Ein zentraler Platz in der Stadt ist nach ihnen benannt, ebenso ein Gymnasium.