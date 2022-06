Kliniken Ostalb starten Bürgerdialog

Zum Zukunftskonzept der Kliniken startet am Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr ein Bürgerdialog mit einer Online-Veranstaltung. Das teilen die Pressesprecher des Ostalb-Klinikums Aalen und des Stauferklinikums Schwäbisch Gmünd in einer Pressemitteilung mit.

Die Kliniken Ostalb haben auf ihrer Website Informationen zum Zukunftskonzept bereitgestellt, so die Mitteilung. Unter kliniken-ostalb.de/zukunftskonzept gibt es Hintergrundinformationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Dazu haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich über die E-Mail-Adresse zukunftskonzept@kliniken-ostalb.de mit Fragen, Kritik oder Anregungen an die Klinik zu wenden. Die Homepage werde stetig aktualisiert und angepasst. Wenn neue Erkenntnisse, Fragestellungen oder Ideen aus der Bevölkerung hinzukommen, würden diese auf der Website ergänzt.

Am Dienstag, 28. Juni, wird es ab 19 Uhr eine Online-Veranstaltung geben. Landrat Dr. Joachim Bläse wird die Veranstaltung eröffnen. Teilnehmen werden neben den drei Vorständen der Kliniken Ostalb der Geschäftsführer des Beratungsinstituts hcb Boris Augurzky sowie drei Vertreter aus jeweils dem ärztlichen und pflegerischen Bereich und der Personalvertretung. An diesem Abend wird über den aktuellen Sachstand des Zukunftskonzepts der Kliniken Ostalb informiert, dazu werden Fragen und Anregungen aus der Bürgerschaft diskutiert.

„Wir haben uns im ersten Schritt für eine digitale Veranstaltung entschieden, um allen Interessierten eine einfache Teilnahme zu ermöglichen und lange Wegstrecken zu ersparen“, berichten die für die Unternehmenskommunikation zuständigen Pressesprecher Ralf Mergenthaler und Andreas Franzmann. Bürgerinnen und Bürger können Fragen sowohl vorab per E-Mail an zukunftskonzept@kliniken-ostalb.de als auch am Abend selbst via Chat einreichen. Themen, die im künftigen Dialogprozess besondere Beachtung finden sollen, können ebenfalls eingebracht werden.

Das Event wird mit einem einfach bedienbaren Videokonferenz-Tool durchgeführt. Es sind keine Programminstallationen im Vorfeld notwendig, die Teilnahme ist durch Klicken eines Links möglich. Zur Erleichterung ist auch eine Teilnahme per Telefon möglich. Weitere Informationen sowie der Link zur Veranstaltung werden in Kürze veröffentlicht.

Die Veranstaltung bildet den Auftakt weiterer Bürgerdialogmaßnahmen, die nach der Sommerpause starten.