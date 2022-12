Kliniken Ostalb: Kita-Angebot wird erweitert

Ab dem kommenden Jahr steht den Mitarbeitern der Kliniken Ostalb ein deutlich erweitertes Angebot bei der Kinderbetreuung zur Verfügung.

Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd entsteht gerade direkt neben der Kinderklinik die neue Kindertagesstätte „StauferPurzel“. Der Betrieb startet am 1. März 2023. Das Betreuungsangebot umfasst zwei Kleinkindgruppen (U3) mit je zehn Plätzen und eine Kindergartengruppe (Ü3) mit 20 Plätzen. Die Trägerschaft der Einrichtung wird das Eltern-Kind-Zentrum „Wippidu“ als Kooperationspartner der Kliniken Ostalb übernehmen.

Am Ostalb-Klinikum gibt es bereits seit über zehn Jahren die Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der AWO mit insgesamt zwei Kleinkindgruppen mit je zehn Plätzen. Ab 1. Januar 2023 erhält die Betriebs-Kita einen neuen Namen. Aus der „AWO Kindertagesstätte“ werden die „Klinik-Wichtel“.

Die aktuellen Betreuungszeiten der Kita in Aalen von derzeit 7 bis 16.30 Uhr werden zum 1. Januar 2023 ausgeweitet. Die neuen Betreuungszeiten von 6 bis 18 Uhr berücksichtigen die verschiedenen Schichtmodelle in der Klinik und ermöglichen eine bessere Vereinbarung von Beruf- und Privatleben.

Ebenfalls zum Jahresbeginn gibt es am Ostalb-Klinikum die Möglichkeit, sich einen Platz in der Kinderbetreuung zu teilen. Dann ist eine flexiblere tageweise Buchung möglich. Die Betreuungskapazitäten an beiden Klinikstandorten widmen sich primär Mitarbeitern der Kliniken Ostalb.