Kliniken: Ostalb-CDU warnt vor Schnellschüssen

Auf seiner konstituierenden Sitzung hat sich der neue Kreisvorstand der Ostalb-CDU unter seinem neu gewählten Vorsitzenden Tim Bückner besonders mit der Zukunft der Kliniken in der Region befasst. Er forderte, dass die medizinische Versorgung zukunftssicher aufgestellt werden müsse, und appellierte an alle Beteiligten, in offenem und vertrauensvollen Dialog nach einer bestmöglichen Lösung für die Menschen auf der Ostalb zu suchen.

„Am Ende dieses Prozesses muss auch weiterhin eine lückenlose medizinische Versorgung für die Menschen in unserem Landkreis stehen“, betonte CDU-Kreisvorsitzender Tim Bückner. „Wir brauchen in der aktuellen Situation keine Schnellschüsse, sondern wohlüberlegte Vorschläge. Vor allem eine transparente Folgenabschätzung ist in diesem Zusammenhang unerlässlich“, mahnte er.

„Erstversorgung in einem Radius von 30 Minuten gewährleisten und unsere Stärken weiter ausbauen“, das sind aus Sicht des stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Jens Mayer die wichtigsten Eckpfeiler einer Reform: „Die Entwicklung geht hin zu einer stärkeren Spezialisierung und gerade im Bereich Krebs- und Schlaganfallbehandlung, Neonatologie und der Versorgung durch Endoprothesen sind wir bereits sehr gut aufgestellt – diesen Vorteil sollten wir auch nutzen“, so der Chirurg. Darüber hinaus sprach er sich auch dafür aus, dass nach einer Neuordnung der Krankenhauslandschaft eine ausreichende stationäre Behandlungskapazität weiterhin zur Verfügung stehen müsse.

Das Ziel einer gemeinsamen Lösung bekräftigt auch Tim Bückner. „Anstatt Standortdebatten zu führen, müssen wir in konstruktivem Dialog ein gemeinsames Ziel für unseren Landkreis festlegen und Hand in Hand an dessen Umsetzung arbeiten“, betonte er. Bestehende Initiativen des Landkreises wie die Unterstützung der hausärztlichen Versorgungszentren und Stipendien für Medizinstudenten begrüßen Mayer und er ausdrücklich. Auch das Modell eines regionalen Gesundheitscampus bietet aus ihrer Sicht Potenzial.