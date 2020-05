Kliniken kehren Schritt für Schritt zum Normalbetrieb zurück

Seit Anfang März haben die Kliniken Ostalb etwa die Hälfte ihrer Betten für Corona-Patienten vorgehalten. Nicht dringliche Behandlungen und Operationen hat man aufgeschoben, um Kapazitäten zu schaffen. Jetzt kehren die Krankenhäuser Schritt für Schritt zum normalen Klinikalltag zurück.

In der elften „Corona-Woche“ zeigt sich Landrat Klaus Pavel sehr zufrieden mit der aktuellen Entwicklung: Bei einem Pressegespräch im Landratsamt am Dienstag erklärte Pavel, es sei vor allem der Disziplin der Bürger zu verdanken, die sich an Vorgaben wie Abstandsregelungen und die Mundschutzpflicht halten, dass der Ostalbkreis kein Infektionsherd geworden sei.

+++Die Corona-Krise auf der Ostalb+++

Auch, dass man ab dem 2. März Sofortmaßnahmen ergriffen habe, habe sich als absolut richtig erwiesen.

Über 1000 Untersuchungen in Aalener Fieberambulanz

In der Aalener Fieberambulanz hat man seit Inbetriebnahme am 4. April 1029 Untersuchungen durchgeführt, in Gmünd waren es seit dem 20. April 352 Untersuchungen (Stand: 13. Mai). Beim Großteil der Untersuchten sei laut Pavel auch ein Abstrich genommen worden.

Pflegekräfte und Heimbewohner werden getestet

Insgesamt habe man im Kreis bisher 9246 Abstriche gemacht. In den kommenden Wochen werde man Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen großflächig testen. Pavel geht hier von bis zu 7000 weiteren Tests aus.

Wir haben für 1,42 Millionen Euro Schutzausrüstung gekauft. Landrat Klaus Pavel

Überrascht war der Landrat von der Summe, die der Kreis für Schutzausrüstung aufbringen musste: „Wir haben für 1,42 Millionen Euro Schutzausrüstung gekauft. Wenn man bedenkt, dass dazu noch die kostenlose Lieferung vom Land kommt, ist das schon eine enorme Summe“, so Pavel weiter.

Belegung auf 50 Prozent zurückgeschraubt

Die Belegung der Krankenhäuser musste von 85 auf 50 Prozent heruntergeschraubt werden. „Für die Krankenhäuser war das eine Operation am offenen Herzen“, so Pavel. Man konnte über mehrere Tage niemanden mehr aufnehmen, musste das Personal vorbereiten und wusste nicht, was auf die Kliniken zukäme.

„Anfangs sind wir davon ausgegangen, dass ein Corona-Patient im Schnitt zehn Tage im Krankenhaus bleiben muss. Jetzt hat sich gezeigt, es sind mehr als 20“, so Pavel. Auch dieses Freihalten der Betten hat hohe Kosten verursacht: Insgesamt 2,9 Millionen Euro fehlen den Kliniken dadurch bisher.

Seit Anfang März wurden 155 an Covid-19 erkrankte Patienten auf den Isolierstationen behandelt, 28 benötigten eine Intensivbetreuung. Auch vier Kinder waren unter den Erkrankten. Bei diesen verlief die Krankheit leicht bis mittel.

Alle planbaren, nicht dringend notwendigen Eingriffe, wie zum Beispiel Knieoperationen oder Leistenbrüche, hatte man größtenteils verschoben. Nach und nach werden diese so genannten Elektiv-Eingriffe jetzt durchgeführt. Dabei orientieren sich die Kliniken Ostalb an den Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit und des Landessozialministeriums, so Klinikchef Professor Ulrich Solzbach.

Anzahl der planbaren Operationen wird stufenweise erhöht

So werden in der ersten Stufe seit 11. Mai wieder die OP-Kapazitäten zu 70 Prozent geöffnet, 25 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten freigehalten. Die zweite, ab dem 25. Mai geplante Stufe, sieht vor, dass OP-Kapazitäten um zehn Prozent, auf 80 Prozent Elektiveingriffe erweitert werden.

In der dritten Stufe, die ab dem 8. Juni greifen soll, öffnet man die OP-Kapazität bis zu 90 Prozent. Ebenfalls ab 8. Juni soll die Intensivbetten-Reserve schrittweise in 21-tägigen Abständen um jeweils fünf Prozent gesenkt werden. Somit senkt man die Anzahl der Intensivbetten von aktuell etwa 40 auf neun Betten.

Dabei werde man aber immer im Auge behalten, ob es zu einem neuen Ausbruch an Corona-Fällen komme, um im Bedarfsfall entsprechend reagieren zu können, so Solzbach.

Und wer wird zuerst operiert? „Die Dringlichkeit der Eingriffe bewerten die Ärzte der jeweiligen Abteilungen vor Ort, denn jeder Fall ist natürlich individuell verschieden“, so Solzbach.

Zu den Kliniken Ostalb gehören die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen, das Aalener Ostalbklinikum sowie das Stauferklinikum in Mutlangen. (Foto: Eckard Scheiderer)

Auffallend sei auch, dass die Anzahl für dringend nötige Untersuchungen zurück gegangen sei. Solzbach vermutet, dass die Patienten aus Angst vor einer Ansteckung oftmals auf Untersuchungen verzichtet haben. „Diese Zurückhaltung ist natürlich nicht gut“, so Solzbach.

Er appelliert an die Patienten, sich im Bedarfsfall Hilfe zu holen und versichert: „Durch die erweiterten Sicherheits- und Hygienebestimmungen in den Kliniken ist weiterhin eine höchstmögliche Sicherheit für alle Patienten hergestellt.“

Besuchsverbot gilt weiterhin

Das Besuchsverbot werde an den Kliniken noch weiter gelten, so Solzbach weiter. Diese Maßnahmen hätten sich bisher als sehr wirksam erwiesen. Ausnahmen seien aber weiterhin in Absprache mit der jeweiligen Station möglich. Auch werde täglich geprüft, ob eine Lockerung der Besucherregelung möglich sei, ergänzt der Klinikchef.

Notfallzentren bleiben vorerst bestehen

Weiterhin eingerichtet bleiben die Ärztlichen Notfallzentren in der Aalener Greuthalle und der Schwäbisch Gmünder Großsporthalle. Aktiviert werden mussten diese bisher nicht.

Bis zu den Pfingstferien soll entschieden werden, wie es mit diesen weitergehe, so Pavel. Über Perspektiven für die von der Kassenärztlichen Vereinigung getragenen Fieberambulanzen will der Landrat in den kommenden Tagen mit der Kreisärzteschaft sprechen.