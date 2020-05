Kliniken öffnen ab Mittwoch wieder für Besucher

Ab Mittwoch, 20. Mai, sind Besuche im Ostalb-Klinikum Aalen, Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd sowie in der Sankt- Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen wieder möglich.

Seit Mitte März besteht in Baden-Württemberg das Besuchsverbot für Kliniken. In einer Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg wurden nun die Besuchsregelungen für Krankenhäuser aktualisiert.

Trotz der anfänglichen Sorgen in Baden-Württemberg und auch im Ostalbkreis durch die Skiurlauber und Ausbrüchen in Pflegeheimen sind die Infektionszahlen von Covid19 erfreulicherweise gesunken, so dass Patienten unter bestimmten Voraussetzungen wieder Besuch empfangen können. Landrat Pavel und Klinik-Vorstand Professor Solzbach sind froh über diesen nächsten Schritt zurück zur Normalität.

Für die Kliniken im Ostalbkreis sind Besuche unter folgenden Bedingungen möglich:

Es ist pro Patient und pro Tag ein Besucher erlaubt. Dies können auch verschiedene Personen sein. Beispielsweise kann an einem Tag die Tochter einer Patientin kommen, am anderen Tag der Ehemann.

Besuche sind in der Zeit zwischen 15 bis 19 Uhr möglich, die maximale Besuchszeit beträgt 1 Stunde

Für eine notwendige Kontaktnachverfolgung müssen sich die Besucher am Eingangsbereich melden und ihre Kontaktdaten sowie die des Patienten angeben. Des Weiteren ist ein Formular zum Gesundheitszustand auszufüllen. Die Kliniken sind im Rahmen des Infektionsschutzes verpflichtet, diese Daten und Checklisten vier Wochen aufzubewahren und anschließend zu vernichten.

Die bestehenden Ausnahmeregeln gelten weiterhin zum Beispiel dass Väter bei der Geburt dabei sein dürfen, aber auch im Rahmen der Sterbebegleitung

Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen der Klinik

Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend

Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen (auch im Patientenzimmer) ist im ganzen Klinikum einzuhalten

In Mehrbettzimmern ist eine Absprache zwischen den Patienten hilfreich

Anweisungen des Pflegepersonals müssen beachtet werden

Folgende Verhaltensregeln sind beim Betreten der Kliniken Ostalb zu beachten: