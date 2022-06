Klinikdebatte: Zwei Alt-OB äußern sich

Am Freitagmorgen erreichte diese Redaktion ein Schreiben der beiden ehemaligen Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle und Thilo Rentschler, die in großer Sorge ob der kreisweiten Diskussion der Kliniken sind. In der Folge das Schreiben Pfeifles und Rentschlers, es handelt sich nicht um einen redaktionellen Textbeitrag:

Als ehemalige Oberbürgermeister von Aalen und langjährige Kreisräte verfolgen wir mit zunehmender Sorge die Diskussion auf Kreisebene um die Zukunft der Gesundheitsversorgung auf der Ostalb. Dies ist ein Thema, das die gesamte Bevölkerung im Ostalbkreis umtreibt. Um es klar zu sagen: Wir lehnen die Zusammenlegung der Klinikstandorte Aalen und Mutlangen/Schwäbisch Gmünd in einem gigantischen Neubau auf der grünen Wiese rundweg ab. Diese Idee, die anscheinend viele mit dem Thema befasste Zeitgenossen verfolgen, halten wir für absurd. Vielmehr sind wir der Meinung, dass die beiden bestehenden Klinikstandorte mit abgestimmten Schwerpunkten als funktionsfähige Klinikstandorte erhalten bleiben müssen.

Begründung: Landrat und Klinikmanagement haben Recht mit ihrer Analyse der gegenwärtigen Klinikprobleme – und übrigens auch der Gesundheitsversorgung insgesamt im Ostalbkreis. Aber die Schlussfolgerung einiger mit dem Thema Befassten, die Probleme könne man durch eine Zusammenlegung der beiden großen Kliniken auch nur annähernd lösen, geht an der Sache vorbei.

Das Thema Klinikstandort Ellwangen klammern wir hier aus. Die bekannten Daten erfordern auch dort grundlegende Änderungen. Aber dies ist gesondert zu betrachten. Tatsache ist, dass der Ostalbkreis ein sehr großer Flächenlandkreis mit rund 320 000 Bewohnern ist. Zur klinischen Versorgung dieser Einwohnerinnen und Einwohner und auch der benachbarten angrenzenden Bereiche brauchen wir zwei voll funktionsfähige Kliniken, die allerdings jeweils einer klaren Schwerpunktbildung unterzogen werden müssen. Es stimmt, dass ein 20-Millionen-Euro-Jahresdefizit der Kliniken auf Dauer durch den Ostalbkreis nicht finanzierbar ist. Aber es erschließt sich uns in keiner Weise, wie ein heute schon mit 500 Mio. Euro veranschlagter Klinikneubau daran etwas Grundlegendes ändern soll.

Vielmehr stehen hier Bund und Land in der Pflicht, die sich fragen müssen, wie viel ihnen die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung wert ist. Es stimmt, dass das Pflegepersonal und die notwendige Ärzteschaft immer schwerer zu rekrutieren sind. Aber wie kann man auf die Idee kommen, dieses Personal leichter für einen Neubau im „Niemandsland“ zu gewinnen, als für Kliniken an zentralen Orten mit gewachsenen Strukturen? Wie ist der Flächenverbrauch zu rechtfertigen für einen vollkommen neuen Standort und wie soll dafür die Erschließung mit der komplett dafür notwendigen Infrastruktur funktionieren? Gerade die hinter uns liegende, leider aber noch nicht vollständig ausgestandene Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig medizinische Versorgung auch in der Fläche ist, die sich nicht auf Megakliniken beschränken darf. Allerdings teilen wir die Auffassung, dass Krankenhäuser unter 300 Betten künftig kaum Überlebens-chancen haben werden.

Bei der Betrachtung einer eventuellen Schließung der heutigen beiden größeren Kliniken im Ostalbkreis muss auch berücksichtigt werden, wieviel zig Millionen Euro im letzten Jahrzehnt in diese Häuser investiert wurden. Wir leben nicht mehr in Zeiten, in denen solche Investitionen einfach abgeschrieben werden können.

Und wir sehen mit großer Sorge, dass bei einer jahrelangen Neubauplanung die Gefahr besteht, dass über ein Jahrzehnt hinweg in die heutigen Standorte nur zögerlich investiert wird, was dort zu weiteren Problemen führt. Aus all diesen Gründen appellieren wir nochmals an alle Entscheidungsträger: Lassen Sie die absurde Idee eines Zentralklinikums zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd fallen. Erhalten Sie im Interesse der Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung beide Standorte mit einer sinnvollen Aufgabenteilung.