Klinikdebatte: Landrat Bläse plädiert für einen „Regionalversorger im Aalener Bereich“

Ein Zentralklinikum im Bereich Aalen, das er Regionalversorger nennt und das nicht zwingend das Ostalb-Klinikum Aalen sein müsste, zwei Gesundheitscampi in Ellwangen und in Mutlangen, dort ergänzt um die Geburtsklinik, und ein neu zu schaffendes Gesundheitszentrum in Bopfingen.

Das sieht das sogenannte „Modell Regionalversorgung“ vor, das Landrat Joachim Bläse im Rahmen seiner Haushaltsrede im Kreistag vorgestellt hat. Somit, sagte er, werde keines der Häuser in Mutlangen und Ellwangen geschlossen, sondern inhaltlich weiterentwickelt und zukunftssicher aufgestellt.

Gegen das Ostalb-Klinikum Aalen als Regionalversorger spreche im Moment vor allem seine schlechte Erreichbarkeit. Daher solle der Standort dieses zentralen Regionalversorgers mit qualitativ hochwertigen, stationären und teilstationären Leistungsangeboten anhand objektiver Kriterien ermittelt werden.

Bläse sagte im Kreistag, er wolle die „Reset-Taste“ drücken und zurück zum Ausgangspunkt der Klinikdiskussion. Denn trotz vieler Vorschläge sei es nicht gelungen, sicherlich stark befeuert durch die Kommunalpolitik, in die inhaltliche Diskussion einzusteigen. Stattdessen sei nur noch über die Schließung möglicher Standorte und über – aus kommunalpolitischer Sicht – Verlierer gesprochen worden.

Dabei gehe es gar nicht um eine kommunalpolitische, sondern um eine gesundheitspolitische und zukunftsfähige Entscheidung für den gesamten Ostalbkreis.

Personal wird immer knapper

Denn auch im klinischen Bereich werde das Personal immer knapper, unterstrich der Landrat, außerdem könne das jetzige qualitativ hochwertige Leistungsangebot in Zukunft nicht mehr garantiert werden. Denn tarifliche und arbeitsrechtliche Vorschriften, Mindestmengenregelungen, Qualitätsvorgaben und Strukturkriterien seien jetzt schon für einige Fachdisziplinen und -abteilungen massive Herausforderungen.

Daher gehe es darum, eine neue Struktur zu planen und umzusetzen, die für einen längeren Zeitraum, also mindestens bis zum Jahr 2050, tragen.

Es gelte also, sagte Bläse weiter, in allen Raumschaften eine dezentrale, basisnahe Grundversorgung mit Angeboten in der Notfallversorgung, der Geburtshilfe, der Altersmedizin und ambulanten Angeboten einschließlich Operationen unter Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte sowie einen zentralen Regionalversorger zu entwickeln.

Die ambulante Notfallversorgung, das seien 75 Prozent der heutigen Notfälle, könnte vor Ort in hoher Qualität zumindest zwischen 6 und 21 oder 22 Uhr gewährleistet werden. In Mutlangen käme eine Geburtsklinik hinzu einschließlich Operationssaal. Anästhesie, Hebammen und Fachärzten.

Diese würde an den Regionalversorger und an die Kinderklinik angebunden. Bläse: „Eine solche dezentrale, basis- und wohnortnahe Versorgungsstruktur ist meines Erachtens in allen vier Räumen, also Mutlangen, Aalen, Ellwangen und in komprimierter Form auch im Bereich Härtsfeld/Bopfingen notwendig.“ Sollte der Regionalversorger in der Nähe des Aalener Ostalb-Klinikums sein, würde dieses im neuen Zentralklinikum aufgehen.

Mutlangen und Ellwangen würden nicht geschlossen werden

Der Landrat fuhr fort: „Das bedeutet aber für die heutigen Krankenhausstandorte Mutlangen und Ellwangen, dass wir keines der vorhandenen Häuser schließen, sondern inhaltlich weiterentwickeln und neu, das heißt zukunftssicher auch in mit Abstimmung und Einbeziehung der heutigen ambulanten fachärztlichen Versorgung zu hochwertigen medizinischen Zentren errichten und weiterbetreiben, die grundsätzlich ambulant beziehungsweise allenfalls teilstationär geführt werden.“

Demografie, Vorgaben, Attraktivität für Ärzte und nicht zuletzt das Verhindern von kostenintensiven Doppelvorhaltungen ließen es aber nicht zu, fuhr der Landrat fort, die Angebote des Regionalversorgers auf zwei Orte aufzuteilen. Vielmehr zwängen sie dazu, dies an einem Ort, also zentral, zu bündeln. Dieser Standort soll Bläse zufolge anhand objektiver Kriterien ermittelt werden.

Größtmögliche Zahl an Einwohnern muss erreicht werden

Es müsste ein Ort sein, den die größtmögliche Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises binnen 30 Minuten bei einer ausgebauten Bundesstraße 29 – heute seien es 35 Minuten – erreichen könnte. Theoretisch sei dies für 235 000 Menschen, also 75,4 Prozent, westlich von Aalen möglich.

Lege man eine Anbindung an die Hauptverkehrsader, also die B 29, zugrunde, läge dieser Punkt auf Höhe der B-29-Einfahrt Essingen genau in der Mitte zwischen Lorch und Bopfingen. Erreichbar wäre dieser in der genannten Frist für 255 000 Einwohnerinnen und Einwohner, also 81,3 Prozent. In einem Radius von zwei beziehungsweise fünf Kilometern sollen hier nun Grundstücke gesucht und gewichtet werden.

Ostalb-Klinikum zwar im Rennen, aber nicht alleine

Damit wäre auch das Ostalb-Klinikum im Rennen, das am Rande des Fünf-Kilometer-Radius liegt. Bei den Überlegungen zu diesem potenziellen Standort würden dem Landrat zufolge die Erreichbarkeit, die im Moment laut Bläse das größte Problem wäre, die Funktionalität, die Energie, die Wirtschaftlichkeit sowie die Investitionskosten eine Rolle spielen.

In drei Wochen nehmen in öffentlicher Sitzung die Kreistagsfraktionen zum Haushaltsplanentwurf und zu den Vorschlägen des Landrats Stellung. Anfang Dezember sollen dann in einer Klausur des Verwaltungsrats der Kliniken weitere Schritte unter Einbeziehung der Bevölkerung beraten werden.