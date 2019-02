Klinikchef aus dem Ausschuss verabschiedet

Landrat Klaus Pavel hat in der Ausschusssitzung der Kliniken Ostalb Klinikvorstand Axel Janischowski verabschiedet. Er hatte am Dienstag zum letzten Mal als Klinikchef an der Sitzung teilgenommen.

1995 sei er als Krankenhausdirektor nach Aalen gekommen und habe seither viel auf den Weg gebracht. „Er hat die große Gabe, strategische Dinge aufzugreifen und nachzurecherchieren“, sagte Pavel. In diesen gut 24 Dienstjahren sei 2018 wohl das unschönste Jahr gewesen, weil es immer nur um fehlendes Geld gegangen sei. Auch Janischowski bedankte sich für die Zusammenarbeit, das sei seine 146. Ausschusssitzung gewesen – da könne er jetzt einen Haken darunter setzen. „Es war immer spannend, kreativ und abwechslungsreich.“