Klimawissen kompakt: Die große Chance für Unternehmen

Maximale Sparsamkeit, höchste Effizienz, auf Dauer größte Rentabilität und flexible Einsatzfähigkeit – diese Attribute lassen Unternehmen aufhorchen. Sie alle treffen auf die Gewinnung von Sonnenstrom zu. Warum sich viele Firmen nach wie vor nur zögernd für den Einsatz von Photovoltaik (PV) entscheiden, mag an einem Informationsdefizit liegen. Weitere Hindernisse: Die fehlende Verfügbarkeit an Material, der zu langsam vorangehende Netzausbau, ein Mangel an Handwerkern, die PV Module fachgerecht installieren können, sowie die Frage nach der unmittelbaren Rentabilität.

Die Argumente für einen raschen Ausbau von Photovoltaikprojekten sprechen jedoch in jedem Fall für sich: Die Sonne stellt uns zuverlässig, kostenlos, unendlich, nachhaltig, umweltfreundlich und ohne jegliche Bedingungen Energie zur Verfügung. Eine Investition in Photovoltaik ist die günstigste Stromerzeugungsform in Baden-Württemberg. Und mit Blick auf den Klimawandel sowieso ohne Alternative, denn es sind im Ländle rund 2000 MW pro Jahr zusätzliche PV-Leistung notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.

Es bedarf also vor allem einer gemeinsamen Anstrengung auf allen Ebenen, um dieses Wirtschaftswunder-Potenzial zu nutzen. Es werden dringend Solartechniker/innen benötigt. Daher sollten Schulen und Betriebe für eine Ausbildung mit der entsprechenden Weiterbildung zum/r Solartechniker/in werben. Die Arbeit in diesem Bereich ließe sich auch im Rahmen eines sozialen Jahres einbinden.

Unternehmen (wie auch Kommunen) sollten ihre PV-Projekte auf jeden Fall ohne weitere Verzögerungen jetzt schon in Angriff nehmen, um von allen Vorteilen profitieren zu können. Denn die Nachfrage regelt bekanntermaßen das Angebot. Verschiedene Betreibermodelle stehen zur Wahl, je nachdem, ob man Eigentümer der Liegenschaft oder Mieter ist, ob man den Strom selbst nutzen, ins Netz einspeisen oder vermarkten will.

Ist das Unternehmen der Eigentümer des Gebäudes, lässt sich ein Kauf der Anlage verknüpfen mit Eigenverbrauch, der EEG-Einspeisung, Direktvermarktung oder Direktstromlieferung. Eigenverbrauch ist bei einem hohen Stromverbrauch das sinnvollste Geschäftsmodell, denn hier liegt die Rendite meist höher als bei der EEG-Einspeisevergütung, die allerdings eine Investition mit geringem Risiko und geringer Komplexität bedeutet. Wird mehr Strom erzeugt als man verbraucht, ist die Kombination mit einer der anderen genannten Optionen ratsam. Bei der Direktvermarktung wird beispielsweise ein Vertrag mit einem Dienstleister abgeschlossen, der dann den erzeugten Strom an der Strombörse verkauft.

Für Mieter bieten sich in Absprache mit dem Vermieter an: Dachmiete, Anlagenmiete, Direktstromlieferung, EEG-Einspeisung oder Direktvermarktung.