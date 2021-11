Klimawandel auf der Ostalb: Jahrhundertereignisse werden fast zu wöchentlichen Ereignissen

Die Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung freuen sich, mit Martina Hofmann eine echte Expertin in Sachen Klimawandel & Co. gewonnen zu haben. Hofmann lehrt am Lehrstuhl für erneuerbare Energien an der Hochschule Aalen. Sie ist Leiterin des Steinbeis Transferzentrums Energiesysteme in Aalen sowie Projektleiterin der vom Umweltministerium BW in Ostwürttemberg geförderten Projekte Kompetenzstelle Energieeffizienz und der Initiative zur Förderung des Photovoltaikzubaus. Sie besitzt eine über 10-jährige Berufserfahrung als Projektleiterin von Großprojekten und betreut an der Hochschule Aalen ein aktuell elfköpfiges drittmittelbasiertes Forschungsteam. Die Tätigkeit als Studiendekanin übte sie von September 2014 bis Februar 2021 aus. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in den Themen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimaanpassung. Im Juni dieses Jahres wurde Martina Hofmann zur Vorsitzenden des Ausschusses Studium, Beruf und Gesellschaft des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) gewählt.

Wann spricht man von einem Jahrhundertereignis? Wenn etwas einmal pro Jahrhundert geschieht? Aktuell gibt es jedoch auf unserem Planeten in nahezu wöchentlichen Abständen Jahrhundertfluten, Jahrhundertdürren, Jahrhundertbrände, Jahrhundertstürme.

Mit schrecklichen und unvorstellbar kostspieligen Folgen für Mensch, Natur und Wirtschaft. Aktuell wird in Glasgow beim UN-Klimagipfel getagt. Erster Erfolg: Mehr als 100 Länder haben sich dazu verpflichtet, die Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften zu stoppen.

Prof. Dr. Martina Hofmann wird künftig den Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung als Klimaexpertin zur Verfügung stehen und in regelmäßigen Abständen zum Klimawandel auf der Ostalb in ihrer Kolumne „Klimawissen kompakt“ berichten. (Foto: Grafik: Fey)

Auch hier in Baden-Württemberg, wo zwischen 2016 und heute sowohl die höchsten Jahresdurchschnittstemperaturen seit jeher gemessen wurden als auch die schlimmsten Starkregen- und Hagelereignisse zu verzeichnen waren. Man denke nur an die dadurch bedingten Zerstörungen im Raum Tübingen, in Schwäbisch Gmünd oder im Ort Braunsbach bei Schwäbisch Hall.

Um etwas mehr als ein Kelvin von rund 8 Grad auf über 9 Grad C ist die Durchschnittstemperatur im Ländle innerhalb eines Jahrhunderts gestiegen – wir liegen also noch knapp unter dem 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Und doch sind erste Auswirkungen durch die globale Erwärmung bereits deutlich spürbar.

Rasche Beschleunigung

Am 8. August 2021 wurde der erste Teil des Sachstandsberichts des Weltklimarats veröffentlicht. Der durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO₂und Methan verstärkte Klimawandel hat sich massiv beschleunigt und wird sich mindestens über einige Jahrzehnte noch weiter verschärfen. „Viele der beobachteten Klimaveränderungen sind seit tausenden, wenn nicht hunderttausenden von Jahren beispiellos“, so der IPCC in dem von mehr als 230 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 66 Ländern erstellten Bericht.

Treibhausgase reduzieren

Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen müssten sofort „rasch, stark und anhaltend“ verringert werden. So könne der Klimawandel noch begrenzt werden. Jedes zehntel Grad weitere Erwärmung ist zu vermeiden, um weiteren Extremereignissen vorzubeugen, empfiehlt der IPCC.

Die aktuelle Entwicklung zeigt in eine andere Richtung: Nachdem in Deutschland im Corona-Jahr der Ausstoß an Treibhausgasen um 40,8 Prozent gegenüber 1990 gesunken war, legen wir 2021 wieder kräftig zu: um rund 47 Millionen Tonnen gegenüber 2020.

Kein Zukunftsszenario mehr

Die Klimakatastrophe ist kein Zukunftsszenario mehr. Mitten in Deutschland gibt es in Orten wie Ahrweiler und Schuld Klimaopfer, die alles verloren haben. Viele Tote sind zu beklagen. Es ist inzwischen eine Frage des Zufalls, wo und mit welcher Wucht sich der Klimawandel bemerkbar macht.

Die menschenverursachte Erwärmung des Klimas begann mit der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts und wird durch unsere aktuelle Lebensweise weiterhin verschärft. Darin sind sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, die die Veränderungen des Klimas untersuchen.

Es werden zu viele Ressourcen verbraucht, nach wie vor auf fossile Energie gesetzt, nicht nachhaltig gewirtschaftet und zu viel Naturraum vernichtet. Da gibt es keine Schuld, die zuzuweisen wäre. Es war und ist eine historische Entwicklung mit ihrer eigenen Dynamik.

Anpacken! Jetzt!

„Es geht sowieso nichts mehr“ mag man da denken. Das jedoch ist keine Option und entspricht auch nicht der Realität. „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind!“ Ein Zitat von Albert Einstein, das hier besonders treffend ist.

Um die Probleme zu lösen, die mit dem Klimawandel scheinbar unaufhaltsam auf uns zukommen, ist es erforderlich, in nahezu allen Bereichen neu zu denken. Das ist nicht einfach. Denn es liegt im Wesen der menschlichen Natur, Verhalten nur dann zu ändern, wenn absolute Notwendigkeiten es erforderlich machen.

An diesem Punkt stehen wir heute – im Herbst 2021. Menschen ändern aber auch dann ihr Verhalten, wenn sie zu Einsicht gelangen. Und die Einsicht angesichts der globalen Herausforderung könnte sein: „Wir packen es an!“

Risiko und Chance zugleich für die Unternehmen

Denn mit dem Klimawandel entstehen für hiesige Unternehmen und für alle in der Region nicht nur Risiken, sondern auch unglaubliche Chancen. Gerade unserer Industrie in Ostwürttemberg könnte erneut die Rolle zufallen, weltweit technologischer Vorreiter zu werden! Wissen und finanzielle Mittel sind verfügbar, um in der gebotenen Geschwindigkeit die Weichen neu zu stellen.

Kosten in Relation setzen

Das kostet zu viel? Die Kosten, die wir jetzt aufbringen, stehen in keiner Relation zu denen, die durch heutiges Nichtstun in der Zukunft entstehen werden. Eine Neuausrichtung ist in Unternehmen genauso möglich wie die notwendigen Veränderungen auf kommunaler Ebene.

Die Voraussetzung dafür ist, sich zu dem gemeinsamen Ziel zu bekennen: Mit Klimaschutz unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Es gibt viele Handlungsfelder mit erfolgversprechenden Optionen. Ob in den Bereichen Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, Energiewirtschaft, erneuerbare Energien, Klimaanpassungsmaßnahmen, Umwelt- und Naturschutz – ich werde Ihnen umsetzbare Lösungen in meiner Kolumne in den kommenden Wochen vorstellen.