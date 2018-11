Am Samstag, 1. Dezember, findet in Köln eine Demonstration für den Klimaschutz und einen schnellen Kohleausstieg statt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz bietet eine Anreise per Bus aus Oberkochen und Aalen an.

Informationen gibt es unter www.bund-ostwuerttemberg.de oder 07361 / 5559773.