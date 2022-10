Klimaneutralität: Eine Frage des Selbsterhalts

Braucht es weitere Belege? Fast die Hälfte von Europa war laut Dürreindikator durch die Auswirkungen der extremen Hitze in diesem Sommer akut bedroht, mit alarmierender Dürresituation auf 17 Prozent der Fläche und gravierenden Auswirkungen auch auf die Wirtschaft.

Dennoch gelangten 2021 erneut über 36 Milliarden Tonnen CO₂ in die Atmosphäre. Je länger es dauert, diese Menge zu reduzieren, desto höher wird der Temperaturanstieg sein. Mit bereits spürbaren Konsequenzen. Klimaneutralität wird also zur Frage des Selbsterhalts.

Wie genau geht Klimaneutralität? Klima- beziehungsweise treibhausgasneutral ist man, wenn geschaffene schädliche Klimawirkungen vollständig durch Emissionsminderungen oder Senken ausgeglichen werden. Klimaneutralität im Unternehmen zu schaffen unterliegt einem Prozess.

Ausgangspunkt dafür ist die Erstellung einer Treibhausgas-Bilanz. Um diese durchführen zu können, müssen im Unternehmen die Daten zu den Unternehmensaktivitäten und Prozessen bekannt sein.

Alle Treibhausgase (THG), die direkt oder indirekt durch ein Unternehmen emittiert werden, wirken unterschiedlich auf die Erderwärmung – dem „Global Warming Potential“ (GWP). So hat der Ausstoß von Methan den 21-fachen GWP-Wert wie der Ausstoß von CO2. Um die Klimaauswirkungen der verschiedenen THG zu vereinheitlichen, werden sie alle auf CO2 bezogen (kurz: „CO2-Äquivalent“).

Hier ein Vergleichswert: Eine Tonne CO2 entspricht den Emissionen, die entstehen, wenn eine durchschnittliche Wohnung für zwei Monate beheizt wird – oder bei einem Flug einer Person von Brüssel nach Marrakesch.

Der Ausstoß an THG in einem Unternehmen wird in drei Kategorien eingeteilt: In direkte Emissionen (Scope 1), indirekte Emissionen (Scope 2) und indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3). Unter Scope 1 fallen unter anderem Emissionen, die durch die interne Verwertung von fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl entstehen.

Scope 2 werden die indirekten Emissionen zugeordnet, die beispielsweise durch den Einkauf von Strom entstehen. Scope 3 umfasst Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, die im Rahmen von Geschäftsreisen durch Flüge, durch die Anfahrt der Mitarbeiter oder Vergleichbarem entstehen.

Es gibt kostenlose Tools im Internet, um eine THG-Bilanz zu erstellen. Ein Beispiel: ecocockpit. Auch verschiedene Emissionswerte können dort kostenlos abgerufen werden. Hier eignet sich unter anderem die Datenbank ProBas vom Umwelt Bundesamt oder GEMIS vom Internationalen Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien.

Steht die THG-Bilanz, erfolgt im nächsten Schritt die Klimastrategie mit dem Ziel der Vermeidung, der Reduzierung und der Kompensation von Treibhausgasen. Zielführend wäre, sich am 1,5 Grad Ziel maximaler Erderwärmung zu orientieren.

Dem Klimaschutz wird es nicht gerecht, wenn lediglich die Kompensation im Vordergrund steht. Dennoch sollten alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen kompensiert werden. Dabei ist wichtig: Die Projekte müssen einen anerkannten Standard erfüllen – und eine Doppelzählung ausgeschlossen sein.

Auf dem Weg zur echten Klimaneutralität sollte primär die Vermeidung und die Reduktion des CO2-Ausstoßes in Angriff genommen werden. Nur was definitiv nicht an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangt, mildert die Klimakrise.

Hochschule unterstützt Unternehmen

Vielleicht hilft bei der Entscheidung, Klimaneutralitätsmaßnahmen anzugehen, die Berechnungen vom Umweltbundesamt: Allein die deutschen Treibhausgas-Emissionen im Jahr 2019 haben Umweltkosten in Höhe von mindestens 156 Milliarden Euro verursacht.

Gerne unterstützen wir Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität: Hochschule Aalen – Klimatransformation Ostwürttemberg (hs-aalen.de)