Klimaaktivsten sagen Straßenblockade ab

Eigentlich wollten Klimaaktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ am Montag, 14. November, eine wichtige Straße in Aalen blockieren. Nach der Berichterstattung in den Medien ist diese Aktion allerdings öffentlich geworden. Insofern hatten auch Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Aalen davon Kenntnis. Ein Grund für die Veranstalter, ihren Protest auf einen anderen Tag zu verschieben.

Am Donnerstagabend kündigte ein Vertreter der Initiative „Letzte Generation“ via E-Mail den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ an, am Montag einen wichtigen Verkehrsweg in Aalen zu blockieren. Bei dieser Aktion sollte Zielen der Bewegung Nachdruck verliehen werden.

Unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen und die Einführung eines bezahlbaren Personennahverkehrs durch ein 9-Euro-Ticket. Dafür hätten sich auch in Aalen Anhänger mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festkleben lassen. Um welche Straße es sich bei der Protestaktion am Montag handeln sollte, die die Aktivisten im Berufsverkehr blockieren wollten, gab der Aktivist nicht preis. Die Aktion sei nicht bei der Stadt Aalen als Versammlungsbehörde angekündigt, teilte er mit.

Protest an anderem Tag geplant

Trotz aller Geheimniskrämerei wurde die Blockade am Freitagmorgen durch Medienberichte öffentlich. Auch die Polizei erlangte dadurch Kenntnis. Insofern ergebe die Blockade keinen Sinn mehr, sagte der Aalener Initiator im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Doch aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Ein neuer Protesttermin werde sicherlich in Aalen stattfinden.

Geplant ist auf jeden Fall eine Informationsveranstaltung unter dem Titel „Angekommen in der Klimakatastrophe. Was wirst du tun?“ am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Bei Sonja“ im Hirschbachtal in Aalen.