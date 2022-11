Klimaaktivisten blockieren am Montag wichtige Straße in Aalen

Unterstützer der Klimabewegung „Letzte Generation“ werden am Montag, 14. November, einen wichtigen Verkehrsweg in Aalen friedlich blockieren, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung an die „Aalener Nachrichten /Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit. Einige werden sich dabei mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festkleben.

Die Bürger der „Letzte Generation“ fordern damit erste Sicherheitsmaßnahmen, die ihrer Ansicht nach jetzt eingeleitet werden müssen, nämlich ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen und die Einführung eines bezahlbaren Personennahverkehrs durch ein 9-Euro-Ticket. Die Aktion ist nicht bei den Versammlungsbehörden angekündigt, heißt es.