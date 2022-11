Klima-Protest wird radikaler: Pro und Contra zu den umstrittenen Aktionen

Zunächst haben Klima-Aktivisten auf sich und ihre Sache aufmerksam gemacht, indem sie sich auf Autobahnen abgeseilt und den Verkehr somit gänzlich zum Erliegen gebracht haben. Ganz zum Ärger der Autofahrer. Mittlerweile geht die Gruppe „Letzte Generation“ auch noch andere Wege.

Zuletzt wurden Kunstwerke mit Lebensmitteln beworfen. Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich mit den Handflächen auf Straßen fest – und wieder brach der Verkehr zusammen. Und ja: Es gab Zustimmung, auch aus der Politik. Aber genau so viel Ablehnung und Wut. Die Gesellschaft ist gespalten, reagiert höchst unterschiedlich auf diese radikalen Schritte. Das zeigt sich auch in der Redaktion der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“.

Die Klebeaktionen, die zunächst in großen deutschen Städten stattgefunden hatten, werden offensichtlich ausgeweitet. Denn die Gruppe „Letzte Generation“ hat am Donnerstag angekündigt, am Montag den Verkehr in Aalen zum Zusammenbruch zu bringen. Aufgrund verschiedenster Berichterstattungen wurde der Protesttag jedoch nochmals verschoben.