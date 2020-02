Aalen (an) - Unter der Überschrift „Klezmer & more“ kommen Giora Feidman und Alina Kabanova am Donnerstag, 21. Mai, um 20 Uhr in die Aalener Stadthalle. Giora Feidman, der weltbekannte Klarinettist und zweifache Echo-Preisträger, geht ist aktuell mit der Konzertpianistin Alina Kabanova auf Tournee.

Giora Feidman nimmt die Klarinette in die Hand, um mit den Menschen eine Botschaft zu teilen, um mit ihnen in der Sprache der Musik zu sprechen und sie an seiner inneren Stimme teilhaben zu lassen: „Die Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele“, sagt er, „und ich wurde geboren, um Musik zu machen“. Den wandlungsfähigen, leidenschaftlichen Klarinettenton, den der Maestro seinem Instrument entlockt, muss man erlebt haben.

Ebenbürtige Duettpartnerin

Als ebenbürtige Duettpartnerin wählte Giora Feidman die Konzertpianistin Alina Kabanova aus, die bereits im Alter von zehn Jahren den Sonderpreis für junge Künstler des Moskauer Konservatoriums gewann. Seit 1995 spielte sie regelmäßig Tourneen in Russland, den USA und Europa, allein in Deutschland gab sie seit 1999 mehr als 1000 Konzerte. Im Jahr 2018 gründete sie ihre eigene Klavierakademie in Hamburg.

Bei Alina Kabanova wusste Giora Feidman sofort, dass sich die langwierige Suche ausgezahlt hatte und er die richtige Begleiterin für seine musikalische Expedition gefunden hat.

Zwei Ausnahmemusiker, die nicht nur ihre Instrumente perfekt beherrschen, sondern auch dermaßen gut miteinander harmonieren, als ob sie bereits seit Jahren gemeinsam musizieren.

Giora Feidman machte sich viele Gedanken bei der Auswahl der Werke, um mit dem Programm einen Einblick in seine vielfältige musikalische Arbeit zu ermöglichen. Entsprechend erleben die Zuschauer im rund zweistündigen Konzertprogramm ein Feuerwerk des traditionellen Klezmers sowie Meisterwerke der klassischen Musik und auserwählte Kompositionen zeitgenössischer Komponisten. Bei dem unvergesslichen Konzert begleiten sie die Musiker auf einer Reise in die Welt der geistlichen und weltlichen Musik.