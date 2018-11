Am 10. und 11. November findet im Weststadtzentrum in Aalen-Hofherrnweiler die Lokalschau des Kleintierzuchtverein Aalen statt. Es werden Kaninchen ,Geflügel ,Tauben und Fasanen in mehrere Voliere zu sehen sein. Über 100 Zuchttiere werden von den Preisrichtern prämiiert. Am Sonntag zeigt unsere Kaninhopgruppe ihr Können.Am Samsta,g 10.November ist ab 15 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Am Samstag gibt es Kaffee und Kuchen, am Sonntag zusätzlich einen Mittagstisch.