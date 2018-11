Kleinstadt mit Bahnhof zum Mitnehmen

Jede Menge Besucher sind zur Modelleisenbahnbörse der Eisenbahnfreunde Aalen in die Stadthalle gekommen. Schon kurz nach der Öffnung am Sonntagmorgen strömten viele Interessierte zu den Ständen auf zwei Stockwerken mit ihren kompletten Anlagen, Loks, Waggons und Zubehör in allen Ausführungen und jeden Alters. Vom historischen Veteran bis zum hochmodernen ICE mit Digitaltechnik gab es alles rund ums Eisenbahnhobby.

Weichen, Modellautos, Gebäude, Bäume, Teiche, „schwäbischen Schotter“ fürs Gleisbett, ganze Städte und Landschaften en Miniatur gab es auf der Börse zu begutachten und zu kaufen, für deren diesmal besonders guten Besuch wohl auch das trübe Herbstwetter eine Rolle mitspielte. Unterwegs waren gestandene Sammler, Eisenbahnprofis, aber auch Jugendliche und Familien, von denen manche gleich ein ganzes kleines Städtchen ins Auto packten.

In die Hände von ganz kleinen Kindern gehören die Loks aber nicht, erklärt der Zweite Vorsitzende der Eisenbahnfreunde, Wolfgang Weckert: Vor allem die modernen Loks sind sehr empfindlich und mit einem Stückpreis zwischen 300 und 500 Euro auch nicht gerade billig. Ohnehin seien Eisenbahnmodell-Anlagen ein zeitaufwendiges und nicht eben preisgünstiges Hobby. Das aber sehr viel Spaß mache. Es gebe auf der Börse aber auch genug gebrauchte, günstige Loks und das entsprechende Zubehör. Bücher gab’s auch zu kaufen. Etwa über die Brenztalbahn oder die Härtsfeldbahn, die „Schättere“ von Aalen aufs Härtsfeld. Der zweite Ansturm kam dann nach der Mittagszeit in die Stadthalle. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Besuch“, sagt Weckert.