Kleinkunst-Treff startet mit Freudenschuss

Am 17. Oktober startet der Kleinkunst-Treff Aalen in die Saison 2019/2020. Zum Auftakt gastiert die Kabarettistin Katie Freudenschuss in der Aalener Stadthalle. Den Abschluss machen am 23. April 2020 die Vocal Legends. Der Vorverkauf und der Abo-Verkauf beginnen am Montag, 6. Mai. Abos können bis zum 12. August gezeichnet werden.

Am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr sorgt Katie Freudenschuss mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“ in der Stadthalle für einen flotten Start. Zu ihrem Programm inspiriert wurde sie von einem Tagebuch aus den 50er-Jahren. Freudenschuss macht moderne und intelligente Comedy, sie spielt und singt stimmgewaltig, schlagfertig und mit großer musikalischer Vielfalt – poetisch, berührend, ironisch und absurd, ein Abend über Liebe, Frauengold, 72 Jungfrauen, Melania Trump und Rhesus-Äffchen.

Am 28. November:Best of Symphonium

Mit seinem Best-of-Programm kommt der musikalische Artist Martin O. am Donnerstag, 28. November, um 20 Uhr in die Stadthalle. 2012 gewann er den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Musik. Sein Markenzeichen ist das Symphonium, ein Loop-Gerät, das seine Stimme vielfach aufnimmt, übereinanderlegt und so wundervolle Songs entstehen lässt.

Weiter geht’s am Sonntag, 15. Dezember, um 20 Uhr mit dem A-Cappella-Quartett Ringmasters, das – passend zum Advent – sein Programm „It’s Christmas Time“ in die Stadthalle bringt. Die vier virtuosen Sänger aus Schweden sind „Barbershop“-Weltmeister von 2012. Ihr Weihnachtsprogramm ist eine bunte Mischung aus englisch-amerikanischen Klassikern wie „Jingle Bells“ und traditioneller schwedischer Weihnachtsmusik.

Im neuen Jahr geht’s weiter mit der 3. Aalener Lachnacht am Freitag, 17. Januar 2020, um 20 Uhr in der Stadthalle. Moderator Ole Lehmann hat diesmal den Allgäuer Maxi Gstettenbauer, Jaqueline Feldman, Kerim Pamuk und die Band Zärtlichkeiten mit Freunden dabei.

Willy Astor:„Jäger des verlorenen Satzes“

Als „Jäger des verlorenen Satzes“ kommt Willy Astor am Donnerstag, 19. März 2020, um 20 Uhr in die Stadthalle. Der bayerische Wortakrobat feiert sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Zu guter Letzt gastieren am Donnerstag, 23. April 2020, um 20 Uhr die Vocal Legends mit „OnAir“ in der Aalener Stadthalle. Die A-Cappella-Gruppe hat in kürzester Zeit alle wichtigen internationalen Preise der Vokalszene abgeräumt. Sie versprechen eine A-Cappella-Show im Gewand eines Popkonzerts, eine Hommage an Ikonen wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Michael Jackson, Depeche Mode, Queen oder Whitney Houston.