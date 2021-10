Kleinknecht: Das „KubAA“ kämpft noch um seinen Platz in Aalen

„Es läuft schon besser als noch im Sommer.“ Das Fazit zur Resonanz im Kulturbahnhof („KubAA“) von Tonio Kleinknecht, dem Intendanten des Theaters der Stadt Aalen, klingt verhalten optimistisch. Es ist aber optimistisch. „Wenn wir über den Winter durchspielen können, bin ich tatsächlich guter Dinge.“ So richtig angenommen worden sei der Kulturbahnhof noch nicht in der Aalener Bevölkerung, bedauert Kleinknecht. Einer, der unter anderem dafür sorgen soll, dass der KubAA mehr und mehr ins Gedächtnis der Bürgerinnen und Bürger dringen soll, ist Gerhard Herfeldt, seit September Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Dramaturg des Theaters der Stadt Aalen. Er beerbt damit Gina Maksan, die sich künftig um die interne Kommunikation im Kulturbahnhof kümmern wird.

Von Bern nach Aalen

Der 32-jährige Herfeld hat erste Theatererfahrungen in seiner Heimat in Koblenz gemacht. Nach einem Jahr im Kulturmanagement folgte ein Studium der Musikwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität in Münster. Zudem studierte er noch Musik und Performance an der Universität Bayreuth. Als Schauspieldramaturg war er dann am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau engagiert, wurde dort schließlich Chefdramaturg. Vor seiner aktuellen Aufgabe in Aalen war er Dramaturg für Musiktheater am Konzert-Theater Bern. „Die Verbindung dieser zwei Stellen ist sehr interessant für mich, das hat mich gereizt. Schon in der Vergangenheit habe ich immer geschaut, wie denn die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eigentlich funktioniert. Es ist eine glückliche Fügung, weil man als Dramatug die Stücke natürlich sehr gut kennt“, sagt Herfeld zu den Beweggründen, von Bern nach Aalen gekommen zu sein. Die größte Gemeinsamkeit zwischen Pressearbeit und seiner Tätigkeit als Dranaturg hat er schnell ausgemacht, wie er grinsend sagt: „In beiden Fällen geht es darum, die Menschen ins Theater zu holen.“

Brütting im Duett mit Romeo und Julia

Und dort gibt es aktuell einiges, was man sich anschauen könnte. Am 22. Oktober startet man mit der Wideraufnahme von Romeo und Julia. Das vermutlich bekannteste Stück von William Shakespeare hatte bereits 2020 seine Premiere gefeiert, dann kam die Pandemie. „Wir mussten sechs ausverkaufte Vorstellungen rückabwickeln, das war schon ärgerlich“, erinnert sich Kleinknecht zähneknirschend. In der Inszenierung wechseln sich Balletttänzer und Urban Dancer ab, „von Live-Musik toll akzentuiert und begleitet“, wie Kleinknecht sagt. Im Rahmen von „Theater trifft...“ wird am 30. Oktober dann Aalens neuer Oberbürgermeister Frederick Brütting zu Gast sein, ehe sich Romeo und Julia ihre Liebe zueinander beweisen. „In diesem Gespräch wird es auch um Solidarität und Zusammenhalt gehen, ähnlich also wie in dem Stück. Das Schöne an dieser Gesprächsreihe: es ist ein anderes Zusammentreffen in diesem Rahmen“, sagt Kleinknecht.

Jugendkunstschule wird angenommen

Als Kooperationspartner der Jugendkunstschule ist das Theater auch in diesem Punkt weiter aktiv und bietet vor allem in den Herbstferien wieder allerhand Workshops an. „Ich habe mir einen Workshop angeschaut und muss sagen, dass ich fasziniert gewesen bin. Den Kindern macht dieses Angebot unglaublich viel Spaß, zu sehen, wie etwas auf der Bühne oder für die Bühne entsteht“, berichtet Herfeld. Noch in dieser Woche zu sehen ist „Frankenstein“. In dieser Inszenierung geht es nicht um den für Frankenstein so typischen Horror, eher um die Einsamkeit der Kreatur. Dazu führe die spannende Verbindung von Schauspiel und Projektion in eine ganz eigene Welt, in ganz eigene Räume, verspricht Kleinknecht. Alice Katharina Schmidt, die schon fünf Jahre am Theater in Aalen engagiert war, ist in diesem Stück die Kreatur. Die letzte Aufführung wird am kommenden Sonntag stattfinden. Das Alte Rathaus soll ebenfalls „wiederbelebt“ (Kleinknecht) werden. Hier findet beispielsweise am kommenden Samstag die Lesung „Krabat“ statt, im Original ein Kinder- und Jugendbuch von Ottfried Preußler, das auf einer sorbischen Volkssage basiert.

Fest in Kinderhand

November und Dezember dann stehen ganz im Zeichen der Kinder der Region. Für das Stück „Ox und Esel – eine Art Krippenspiel“ haben sich laut Kleinknecht schon zahlreiche Schulen angemeldet. Hier wird die Weihnachtsgeschichte erzählt – aber aus Sicht von Ox und Esel. Kleinknecht gewährte dann noch einen Blick ins kommende Jahr. Er selbst wird dann bei Thomas Manns Felix Krull Regie führen. „Da freue ich mich schon sehr drauf.“