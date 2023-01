Klein und fein: Mit Beistelltisch zum Landessieg

Mit Johanna Haas kommt die erste Landessiegerin im Gestaltungswettbewerb „Die gute Form“ des Schreinerhandwerks von der Technischen Schule Aalen. Nachdem Johanna Haas bereits die beste Gesellenprüfung der Innung Ostalb 2022 abgelegt hatte und ihr Gesellenstück mit dem Josef-Leicht-Preis ausgezeichnet worden war, konnte sie nun auch auf Landesebene überzeugen.

Der Gestaltungswettbewerb „Die gute Form“ wird alljährlich vom Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg veranstaltet und wendet sich an die über 800 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Gesellenprüfungen im Schreinerhandwerk im Land. Mit diesem Preis wird das besondere Engagement der Auszubildenden bei der Gestaltung des Gesellenstücks würdigt.

Im Lauf der dreijährigen Ausbildung zum Schreiner lernen die Auszubildenden im Unterricht die Kriterien gelungener Gestaltung von Möbeln kennen und setzen diese in verschiedenen Projekten um.

Insbesondere im dritten Ausbildungsjahr bereiten die Lehrkräfte die Auszubildenden, beginnend mit einem Gestaltungsworkshop bis hin zur Visualisierung des Gesellenstücks in einer 3D-Konstruktion, auf einen erfolgreichen Abschluss vor.

Klein und fein präsentiert sich das Gesellenstück von Johanna Haas, ein komplett in Ahorn gefertigtes, rundes Beistelltischchen. Die Füße und der Griff sind in Messing abgesetzt. Charakteristisch sind die eingenuteten, leicht hervorstehenden Lamellen, die sich in den Füßen bündeln. Der wie eine Tapetentür in die Zarge einschlagende Schubkasten ist auf Nutleisten geführt, darunter verbirgt sich ein Geheimfach.

Das Vorderstück des Schubkastens ist formverleimt, das Doppel als Teil der massiven Zarge aus Segmenten zusammengesetzt. Der Oberboden zeigt ein Furnierbild aus radial zusammenlaufenden Segmenten.

Johanna Haas ist damit laut Wettbewerb eine in jeder Hinsicht runde Arbeit gelungen.