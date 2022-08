Kleiderausgabe macht zu

Die Ausgabe der Kinderkleidung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Stadtoval hatte den letzten Tag. Über 250 Kunden durften Iryna Karahodina und Heike Burk im Juni und Juli bei der Suche nach Kinderkleidung gegen eine Spende für die Ukraine-Soforthilfe unterstützen. Seit Donnerstag hat die Kleiderausgabe nun geschlossen.

Bekanntermaßen sind ein Großteil der ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die im Ostalbkreis ankommen, Frauen mit Kindern. Im Landkreis leben derzeit rund 3000 ukrainische Geflüchtete. In vier Gemeinschaftsunterkünften des Ostalbkreises – in Bopfingen, Kirchheim am Ries, Neresheim und Schwäbisch Gmünd – wohnen zurzeit über 275 ukrainische Geflüchtete, darunter rund 100 Kinder. Durch das Engagement von Iryna Karahodina und den ehrenamtlichen Einsatz von Heike Burk konnte die Kleiderausgabe der Kinderkleidung auf Spendenbasis zugunsten der Ukraine-Soforthilfe an vier Tagen die Woche für jeweils zwei Stunden geöffnet werden.

Sowohl für geflüchtete Familien aus der Ukraine als auch für die Eltern der Kinder in den Kindertagesstätten des DRK wurden die Öffnungszeiten entsprechend den Bedürfnissen angepasst. So kamen zu jeder geöffneten Kleiderausgabe im Schnitt zehn Personen, die sich aus dem Sortiment der Kinderkleidung aus allen Größen bedienten und dafür eine Spende für die Ukraine-Soforthilfe hinterließen.

Iryna Karahodina und Heike Burk versuchten, jeden Kundenwunsch zu erfüllen – sie suchten Schuhpaare zusammen und schauten bei den gespendeten Klamotten gerne nach, ob das gewünschte Teil vorhanden war. So fanden sicher über tausend Kleidungsstücke einen neuen Besitzer. Die Regale waren bis zum Schluss voll und Iryna Karahodina konnte dank ihre ukrainischen Wurzeln vorhandene Sprachbarrieren überwinden.

Einige Familien kamen regelmäßig und konnten durch unser Angebot den hohen Kleiderbedarf ihrer Kinder decken.