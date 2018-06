Kleider und Teddys für Tschernobyl-Kinder

Anfang Juli hat die Bezirksgeschäftsstelle der Malteser in Aalen ein Hilferuf erreicht: Die zuständige Betreuerin teilte mit, dass fünf Kinder aus Tschernobyl im Rahmen eines Ferienprogramms für einige Wochen in Aalen zu Gast sind. Es bestehe dringender Bedarf an passender Kinderbekleidung, da es an allem, aktueller Sommerkleidung aber auch Übergangs- und Winterkleidung mangele. Da die Betreuerin selbst in der Kleidersortierung der Malteser über ihre Kirchengemeinde bereits mitgeholfen hatte, bat sie die Malteser gezielt um Unterstützung.

Noch am selben Abend wurde zugunsten der Kinder eine Hilfsaktion umgesetzt. Da die Malteser-Flüchtlingshilfe Ostalb in der LEA Ellwangen eine ehrenamtliche Kleidersortierung betreibt und dort ein zentrales Ausgabelager für Spendenkleidung unterhält, war schnell klar, dass nicht nur der aktuelle Bedarf an Sommerkleidung gedeckt werden kann, sondern dass für alle Kinder in der passenden Größe auch Übergangs- und Winterkleidung kostenlos aus Spendenware zur Verfügung gestellt werden kann.

Weiterhin konnte aus einer Geldzuwendung der Malteser für alle Kinder eine komplette Unterwäsche-Ausstattung neu gekauft und übergeben werden. Ergänzt wurde die spontane Aktion für jedes Kind mit einem Rucksack aus Lagerbeständen der Kleiderkammer sowie einem Malteser-Teddy für jeden der jungen Gäste aus Tschernobyl.