Klaus Opferkuch über VfR-Kritiker: „Viel Stimmungsmache – wenig Faktenkenntnis“

Sportlich läuft es für den Fußball-Regionalligisten VfR Aalen gerade richtig gut. Seit Bekanntgabe des Neun-Punkte-Abzugs am 11. November, hat die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer keinen einzigen Punkt mehr abgegeben. Die Bilanz: Drei Spiele, drei Siege.

Doch nach Bekanntwerden der zweiten Insolvenz innerhalb von knapp sechs Jahren, gab es viele Meinungen über den Regionalligisten – zahlreiche davon sehr kritisch. Diesen möchte die Interessengemeinschaft VfR Aalen entgegenwirken. Mit einem Leserbrief hat sie sich an die Sportredaktion der Aalener Nachrichten und Ipf- und Jagst-Zeitung gewandt. „Man kann seine Meinung auch ohne viel Ahnung zu haben, veröffentlichen. Auch das ist Meinungsfreiheit. Das ist auch gut so. Bei den letzten Leserbriefen zum VfR Aalen scheint nicht viel anderes der Fall gewesen zu sein. Viel Stimmungsmache, wenig Faktenkenntnis. Gerade Serienleserbriefschreiber gefallen sich gerne wortreich in der Bashing-Rolle“, so Klaus Opferkuch, Sprecher der VfR-Fan-Interessengemeinschaft. Diese besteht aus rund 70 Personen. Da viele bereits im fortgeschrittenen Alter sind, nennen sie sich auch Senioren-Ultras. Abseits der Spiele machen sie viel für ihren Verein. Im Februar vergangenen Jahres überraschten sie am Vortag des Valentinstags 1 500 Pflegerinnen und Pfleger in allen Pflegeheimen im Ostalbkreis mit Rosen, Süßigkeiten und Sekt.

Doch zurück zum Leserbrief: Opferkuch weiß, wovon er spricht, beziehungsweise in diesem Fall schreibt: Von verschiedenen Stellen des VfR, hat die Interessengemeinschaft Fakten gesammelt und zusammengetragen. Bei einer Versammlung stand VfR-Präsidiumsmitglied Walter Höffner dem fünfköpfigen Gremium Rede und Antwort. Unter anderem so ist dann der Leserbrief, den Klaus Opferkuch im Namen der Interessengemeinschaft verfasst hat, zustande gekommen.

Zwei Eigengewächse spielen in der 1. und 2. Bundesliga

Wie Klaus Opferkuch im Leserbrief betont, werde immer gerne behauptet, dass der VfR Aalen keine eigene oder keine gute Jugendarbeit hat. „Richtig ist: Der VfR hat aktuell sieben Teams am Start, betreut von 18 Trainern. U12 bis U19 – alle Teams auf Verbandsebene. Die U19 spielt zum zwölften Mal in Folge in der Oberliga. Der VfR kooperiert mit der Balakov-Fußballschule und mit dem VfB Stuttgart. Einmal wöchentlich findet ein VfB/VfR-Fördertraining statt“, erklärte Klaus Opferkuch. In diesem Zusammenhang betont er noch, dass viele höherklassig spielenden Vereine im Kreis mit gut vom VfR ausgebildeten Jugendspielern versorgt werden. „In den vergangenen drei Jahren gingen fünf Eigengewächse in den Profikader über. Spieler wie Sebastian Vasiliadis (Arminia Bielefeld) und Antonios Papadopoulos (Borussia Dortmund) spielen heute in der 1. und 2. Bundesliga“, so Opferkuch, der auch die Insolvenz anspricht. „Gerne wird behauptet: Präsidium und Geschäftsführung seien an der Insolvenz schuld. Dabei wird weggelassen, dass Sponsorengelder krisenbedingt in sechsstelligem Umfang weggebrochen sind. Auch die Zuschauerzahlen sind nach Corona unerwartet stark eingebrochen. Trotzdem liegt der Schnitt noch bei über 1000, alle zwei Wochen. Wo sonst gibt’s so viel Interesse in Aalen an einer Veranstaltung?“

Fördergelder während Corona: Baden-Württemberg ging leer aus

Im Zusammenhang mit Corona betont Opferkuch noch, dass Vereine außerhalb Baden-Württembergs während der Hochzeit der Pandemie, Unterstützung von den Ländern im hohen sechsstelligen Bereich erhalten haben. „Noch ungerechter war, dass hessische Mannschaften in der Regionalliga teilweise sehr hohe Fördergelder erhielten, die aus Baden-Württemberg gingen leer aus. Die vielkritisierten Mitglieder des Präsidiums haben mit hohen Sponsorenzahlungen, auch mit hohen individuellen Einzelzahlungen unverhältnismäßig viel beigetragen. Gut, erfahren zu dürfen, dass es Menschen gibt, die für einen Verein ehrenamtlich einen außerordentlichen Zeit- und Geldaufwand betreiben, und die sich auch von öffentlichen Beleidigungen nicht von ihrem Engagement abhalten lassen möchten“, berichtete Opferkuch.

Den letzten Punkt, den Opferkuch anspricht, ist die Zusammenstellung des Kaders: Es gebe nicht wenige Stimmen, die meinen, dass die Verantwortlichen keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammengestellt habe. „Richtig ist vielmehr: Geschäftsführer Giuseppe Lepore hatte sachkundig ein junges spielfreudiges Team mit einem knappen Etat zusammengesetzt. Hochtalentierte junge Fußballer, auch aus der Region, mit professionellem und leidenschaftlichem Einsatz. Einen äußerst kompetenten und menschlich integren neuen Trainer Tobias Cramer eingeschlossen. Dass dem genau so ist lässt sich derzeit bei den Spielen der jungen Mannschaft live erleben. Es war auch der viel kritisierte amtierende Geschäftsführer, der die durchaus konkurrenzfähige Mannschaft zusammengestellt hatte und nicht wie immer wieder falsch kolportiert wird, der ehemalige Trainer. Dieser hatte sich mit unakzeptablen Verhalten außerhalb des Platzes selbst disqualifiziert und letztlich so selbst aus dem Spiel genommen.“ Zum Abschluss betont Opferkuch, dass auch die Mitglieder der Interessengemeinschaft durchaus Kritik äußern, allerdings sehr direkt und sachlich gegenüber den Vereinsverantwortlichen.

Wenn der VfR Aalen am Samstag in Fulda sportlich erneut überzeugt, kann man die Kritiker ein weiteres Stück zum Schweigen bringen.