Klassensieg für Florian Spengler

Außer einem Kurzeinsatz bei der nationalen Langstreckenserie auf dem Nürburgring hatte Florian Spengler 2020 noch keine Renneinsätze gefahren. Kurzfristig kam nun am vergangenen Wochenende ein Einsatz bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring zustande.

Zusammen mit Philipp Neuffer, Hans Wehrmann und Johannes Stengel bildete Florian Spengler das Fahrerquartett für dieses Rennen in der Klasse SP7. Huber Motorsport hatte dafür einen Cup-Porsche 911 GT3 vorbereitet. Die Vorzeichen standen für Spengler zunächst nicht so günstig, da er zu Wochenanfang noch an einer Erkältung litt. Angereist musste er sofort ein erstes Qualifying bestreiten, das besser lief als gedacht und Spengler konnte mit schnellen Zeiten überzeugen.

„Noch nie vorher bin ich nachts auf dieser Strecke gefahren. Eigentlich wollte ich, wegen zu wenig Erfahrung und dann auch noch nicht ganz fit, gar nicht zusagen. Aber der Reiz hat doch überwogen.“ Das Rennen wurde unter nassen Bedingungen gestartet. Spengler nahm das Rennen aus Startreihe 16 in der ersten Startgruppe auf. Insgesamt nahmen 98 Fahrzeuge in zwei Startgruppen teil. Fast das ganze Rennen über lag das Team auf dem zweiten Platz in seiner Klasse. Spengler sollte sich als schnellster Fahrer auf seinem Porsche erweisen und fuhr teilweise schnellere Rundenzeiten als Fahrzeuge aus der großen SP9 Klasse.

Aus Sicherheitsgründen musste im Laufe der Nacht das Rennen komplett unterbrochen werden, weil zu viel Wasser auf der Strecke war. Gegen Morgen wurde das Rennen wieder aufgenommen, wobei Florian Spengler wieder als erster ins Fahrzeug stieg. In der Endphase gab es eine Mischung aus Regenabschnitten und trockenen Bedingungen, die das Team geschickt nutzte und sich weiter auf dem zweiten Platz in seiner Klasse halten konnte.

Bei einem der Stopps wurde nochmal kurz nachgetankt. Dies war entscheidend. Die seitherigen Erstplatzierten mussten nochmals an die Box, Florian Spenglers Teamkollege konnte auf der Strecke bleiben und als erster der Klasse SP7 die Ziellinie passieren.

In der Gesamtwertung lag Spenglers Team auf Platz 28.