Klassenprimus als lachender Dritter

Nachdem in der Vorwoche sämtliche Begegnungen dem plötzlichen Schneefall zum Opfer gefallen sind, hoffen die Mannschaften der Fußball-Kreisliga B für das bevorstehende Wochenende auf bessere Bedingungen und bespielbare Plätze.

Kreisliga B II: Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung steht Hohenstadt/Untergröningen (1./40 Punkte) vor heimischer Kulisse gegen Böbingen II (5./20) bevor. Der gleichauf liegende Meisterschaftskonkurrent Bartholomä (2./40) wiederum ist im Derby bei Heubach II (12./10) gefordert.

Kreisliga B III: Mit Eigenzell (1./34) sowie Abtsgmünd (2./34) haben sich die beiden Top-Favoriten herauskristallisiert. Das direkte Duell der beiden dominierenden Teams erfolgt erst am vorletzten Spieltag. Diesen Sonntag will Eigenzell bei Neuler II (9./18) bestehen, die TSG sich hingegen gegen Neunheim/Rindelbach (10./17) für die überraschend deutliche 2:7-Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren. Die Konkurrenz hechelt dem Spitzenduo derweil hinterher, lediglich Fachsenfeld/Dewangen (3./27) und Schrezheim (4./25) liegen noch in Schlagdistanz. Der SGM muss gegen den SV Lauchheim II (13./4) einen vergleichsweise niedrige Hürde überspringen, deutlich mehr Probleme dürfte die SGS im Verfolgerduell gegen Jagstzell (5./23) bekommen. Nur noch äußerst minimale Chancen im Aufstiegsrennen ausrechnen können sich die Sportfreunde Eggenrot (6./22), die den SSV Aalen II (14./4) empfangen, sowie die DJK SV Aalen (7./22), die den FC Ellwangen II (8./19) zu Gast hat. Des weiteren trifft der SV Dalkingen (11./10) vor heimischer Kulisse auf die Union Wasseralfingen II (12./9).

Kreisliga B IV: Während Spitzenreiter Schloßberg (1./31) gegen das Schlusslicht SV Waldhausen II (13./3) einen weiteren Dreier fest eingeplant hat, begegnen sich die direkten Konkurrenten SV Ebnat II (2./31) und SGM Riesbürg (3./29) zum absoluten Topspiel dieses Wochenendes. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten hatte Riesbürg vor heimischer Kulisse noch hauchdünn mit 2:1 die Oberhand behalten, doch mit der 1:2-Niederlage beim FCS bekam man zuletzt einen herben Dämpfer verpasst. Doch auch Ebnat startete mit einer 0:2-Pleite gegen Elchingen negativ ins Pflichtspieljahr 2018, so dass sich in diesem Verfolgerduell eigentlich keines der beiden Teams einen weiteren Punktverlust erlauben darf. Einer wird jedoch weiter Federn lassen und so steht mit Klassenprimus Schloßberg, der seinen Vorsprung weiter ausbauen könnte, der erste Gewinner dieser Konstellation bereits im Vorfeld fest. Gleichzeitig bietet sich dem FSV Zöbingen (4./24) ebenso wie dem Kösinger SC (5./20) die Möglichkeit, sich noch einmal an die vorderen Positionen heranzupirschen. Der FSV gastiert beim RV SpVgg Ohmenheim (11./11), ebenfalls klar favorisiert reist der KSC zu Unterkochen II (12./11). Zeitgleich stehen sich mit dem SV Elchingen (6./18) und dem SV Lippach (9./13) zwei Teams gegenüber, die in dieser Saison bislang weitestgehend hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben sind. Gleiches gilt für den Vorjahresdritten SC Unterschneidheim (10./12), der bei Kirchheim/Trochtelfingen II (7./16) antritt. Spielfrei aussetzen muss Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (8./15).

Kreisliga B V: Möglichst souverän will Auernheim/Neresheim (2./28) die Pflichtaufgabe gegen Bolheim (9./14) lösen, um Klassenprimus Giengen (1./29) weiterhin auf den Fersen zu bleiben. Im Tabellenkeller ist Königsbronn/Oberkochen II (12./4) derweil beim Nachbarn Eglingen-Demmingen (11./5) gefordert.