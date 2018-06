Klassenerhalt fest im Blick

Acht Spieltage stehen noch auf dem Programm, sieben Teams sind in der Fußball-Bezirksliga in den Abstiegskampf involviert. Die prekärste Ausgangslage hatte bis zuletzt wohl der VfB Ellenberg, der aus den 16 Vorrundenpartien nur sechs Zähler einfuhr. Doch der Tabellenvorletzte hat ein Lebenszeichen von sich gegeben: In sechs Partien im Jahr 2014 sammelte der VfB bereits einen Punkt mehr als in der Hinrunde. Der Rückstand zum rettenden Ufer schmolz auf sieben Zähler.

Dass sich die Mannschaft noch lange nicht aufgegeben hat, bestätigt auch Abteilungsleiter Fabian Weiß: „Wir haben uns vorgenommen, wieder konstant zu punkten, damit es wieder aufwärts geht.“ Vor allem durch den 4:1-Sieg gegen Tabellennachbar Härtsfeld und den Überraschungserfolg gegen den Titelkandidaten Sontheim hat der VfB auf sich aufmerksam gemacht, auch wenn zuletzt gegen Nattheim trotz zweimaliger Führung nur ein 2:2-Unentschieden heraussprang. „Wir haben viele Punkte unglücklich hergegeben“, sagt Weiß und nennt damit die Hauptursache für die prekäre Lage in Ellenberg. Trotzdem glaubt er nach wie vor an den Klassenerhalt und stellt auch klar, noch auf keinen Fall für die Kreisliga A zu planen.

Am Ostermontag kann sein Team einen weiteren Schritt in Richtung Nichtabstieg machen, wenn der Tabellensechste Waldhausen nach Ellenberg kommt. Der VfB sollte aufgrund der 0:6-Hinspielniederlage und des jüngsten 4:1-Derbysieges der Waldhäuser gegen Unterkochen aber gewarnt sein. „Solange rechnerisch die Möglichkeit besteht, die Klasse zu halten, werden wir alles dafür geben“, kündigt Weiß an.

Miserabler als in Ellenberg (15./13 Punkte) gestaltet sich die Lage beim Schlusslicht Härtsfeld (16./10), das bereits zehn Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz zurückliegt. Der FC bräuchte schon ein Wunder, um auch im kommenden Jahr in der Bezirksliga zu spielen. Am Montag gastieren die Härtsfelder in Lauchheim (11./22), das sich mit einem Sieg weiter von der Gefahrenzone entfernen kann. Gleiches gilt für Lindach (10./24), das Unterkochen (8.) empfängt. Den dritten Abstiegsrang belegt Weiler (14./19 Punkte), am Montag gefordert vom Tabellensiebten Neresheim.

Mit in der Verlosung sind auch noch Heuchlingen (12./21) und Steinheim (13./20). Am kommenden Spieltag sind die beiden krasse Außenseiter: Der zuletzt erfolgsverwöhnte Tabellenzweite Ebnat empfängt den TVH, der nur zwei Punkte besser platzierte Spitzenreiter Bettringen reist derweil nach Steinheim. Auf Patzer des Spitzenduos lauern die hartnäckigen Verfolger, von denen sich zwei punktgleiche Rivalen direkt gegenüberstehen: Sontheim/Brenz (3.) empfängt Gerstetten. Nutznießer dieser Konstellation könnte die fünfplatzierte TSG Hofherrnweiler werden, die jedoch erst am Mittwoch mit einem Sieg in Nattheim (9.) vorbeiziehen könnte.