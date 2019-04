Klasse Saison fürs Stadttheater

419 Veranstaltungen mit über 26 000 Besuchern, eine Platzausnutzung bei den Vorstellungen von 91 Prozent und dazu unterm Strich noch ein Plus von über 19 000 Euro – das Theater der Stadt Aalen hat in seiner Spielzeit 2017/2018 eine richtig klasse Saison auf die Bretter gelegt. Im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats hat es angesichts dieser Bilanz viel Lob für den enormen Fleiß, die große Motivation und das umfassende Engagement der Truppe gegeben.

Intendant Tonio Kleinknecht selbst sprach vor allem angesichts der konstanten Zuschauerzahlen und des finanziellen Ergebnisses von einer wirtschaftlich erfolgreichen Spielzeit. Sein Blick führte aber von der vergangenen und der derzeit laufenden Spielzeit schon hinaus auf die Saison 2019/2020. Im Mai nächsten Jahres werde der große Umzug in den neuen Kulturbahnhof über die Bühne gehen, künstlerisch wolle das Theater dort mit gleich drei Uraufführungen starten. Und wenn manche die Sitzungen des Gemeinderats eher spöttisch als Theater im Rathaus sehen, so ist so etwas im nächsten Jahr tatsächlich zu erleben: Schillers Stoff von der Jungfrau von Orleans wird Kleinknecht als „Johanna im Ratssaal“ neu inszenieren, ab Februar 2020 werden die Aufführungen dann im großen Sitzungssaal des Rathauses über die Bühne gehen.

Zuvor wird zum Ende der laufenden Spielzeit 2018/2019 das Theater in diesem Sommer in der Stadt auf Tournee gehen: Unter dem Arbeitstitel „Verführung ist die wahre Gewalt“ gibt es klassische Liebesszenen als szenische Spaziergänge, unter anderem im Fachsenfelder Schlosspark und rund um das Wasseralfinger Schloss, aber auch am und im Spieselfreibad, am Kocherursprung oder bei einem Abstecher nach Essingen zur Remstal-Gartenschau.

Die guten Zahlen der Saison 2017/2018 freuten auch Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. Der in diesem Zusammenhang auch darauf verwies, dass sich das Theater angesichts des Umzugs in den Kulturbahnhof mit größeren Investitionen sehr zurückgehalten habe. Für die nächste Saison 2019/2020 hat Ehrmann einen Zuschussbedarf der Stadt für das Theater von insgesamt 1,105 Millionen Euro errechnet. Was es dem Gemeinderat einmal mehr wert sein dürfte, wenn er nächsten Donnerstag endgültig darüber befinden muss. Denn: Das Theater sei ein wahrer Glücksfall, es mache Theater für die Bürger und die Stadt und für weit darüber hinaus, wie es Hermann Schludi (SPD) im Ausschuss formulierte.