Bereits zum vierten Mal in dieser Saison hat es das Duell KC Schrezheim gegen KV Liedolsheim gegeben. Dieses Mal war es das erste Rückrundenspiel, das Spannung versprach. Mit einem klaren 6:2-Sieg konnten die Schrezheimerinnen die Punkte zu Hause behalten.

Es begannen Sissi Schneider und Saskia Barth. Schneider hatte wieder zu kämpfen. Doch mit ihrer Erfahrung konnte sie den Punkt ergattern und auch noch Vorsprung ausbauen. Das Duell Saskia Barth gegen Yvonne Schneider versprach höchste Spannung. Das brachte es auch. Barth behielt stets die Nerven und hatte am Ende die Nase vorn. Sie krönte sich am Ende sogar noch und knackte die magische 600 Marke.

Laura Runggatscher und Sabina Sokac sollten das Spiel weiter in die richtige Bahn lenken. Sokac zeigte von Anfang an ihren Kampfgeist und lies sich das Spiel nicht aus der Hand nehmen. So war auch ihr Punkt der nächste auf dem Schrezheimer Konto. Auch Runggatscher hatte gleich zum Start alles im Griff. Auch wenn ihre Gegnerin am Ende nochmals näher kam, so behielt sie die Nerven und hatte am Ende die Nase vorn.

Kathrin Lutz und Bianca Sauter mussten den Vorsprung von 114 Kegel noch ins Ziel retten. Das schafften sie und brachten den Sieg in trockene Tücher.